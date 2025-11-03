El fiscal que denunció a González Amador admite que "no era un asunto de enjundia" y que supo por sus jefas que era pareja de Ayuso

El fiscal que denunció al empresario Alberto González Amador por dos delitos fiscales, Julián Salto, declaró ante el tribunal del Supremo que juzga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no se trataba de "un asunto de mucha enjundia ni de mucha trascendencia", por lo que se enteró por sus superiores de que el administrador de la empresa investigada, Maxwell Cremona, "mantiene una relación sentimental con la presidenta madrileña", Isabel Díaz Ayuso.

Ante el tribunal que preside Andrés Martínez-Arrieta, Salto explicó que lo supo el 8 de marzo de 2024, porque el día anterior desde la Fiscalía Provincial de Madrid le pidieron que remitiera la denuncia que había preparado en las diligencias preprocesales que instruía por dos delitos fiscales y uno de falsedad. Le extrañó la petición y ya preguntó.

Según su relato de hechos, el 12 de marzo hubo una reunión con Fiscalía de Madrid a la que asisten la fiscal Superior madrileña, Almudena Lastra, la Provincial, Pilar Rodríguez y las tres fiscales de área, así como la viceconsejera y otras personas. Ese día Eldiario.es publicó la noticia de la denuncia fiscal. El testigo señaló que no recuerda la conversación, pero sí se habló del asunto y comenta que el abogado de González Amador, Carlos Neira, le había transmitido que reconocía los hechos y quería pagar lo defraudado.