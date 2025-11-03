Podemos exige a IU excluir a Sumar como condición para llegar a pactos electorales: "Tiene que elegir"

Podemos exige a Izquierda Unida excluir a Sumar de futuras coaliciones como condición para poder llegar a alianzas electorales. El partido ha rechazado hasta el momento cualquier alianza con IU reclamando su salida del "Gobierno de la guerra", pero la convocatoria de elecciones en Extremadura llevó a aceptar la continuidad de Unidas por Extremadura, la candidatura de Irene de Miguel, decidida a mantener su alianza con IU. El acuerdo ha roto la hoja de ruta diseñada por la dirección, que ahora reformula sus condiciones para mantener su rechazo a las coaliciones ya firmadas en Andalucía y Castilla y León, donde los morados se han negado a negociar hasta el momento y donde IU y Sumar ya han firmado sendos acuerdos.

En rueda de prensa en la sede de Podemos, su secretario de Organización y portavoz, Pablo Fernández, ha reclamado a IU a "elegir" entre Podemos y Sumar, planteándolas como opciones incompatibles. "Izquierda Unida tendrá que tomar una decisión, y es si quiere colaborar con Podemos en poner en pie esas candidaturas verdaderamente transformadoras y de izquierdas o, por el contrario, Izquierda Unida quiere continuar por la senda de Sumar y del Partido Socialista, algo que día de hoy se demuestra que lo único que se consigue es que los votos de la izquierda se destinen a hacer políticas conservadoras", resumió el dirigente.

"Nosotros vamos a mantenernos en esta línea", continuó, apelando directamente a las siguientes comunidades autónomas donde se celebrarán comicios: "Si Izquierda Unida en Castilla y León y en Andalucía quiere trabajar codo con codo con Podemos, podremos llegar a acuerdos. Y si quiere continuar con el proyecto Sumar, que yo creo que se ha demostrado que es un fracaso total y que ha perjudicado muchísimo a la izquierda de este país, pues yo creo que llega el momento en el que se tiene que elegir, que tomar una decisión", ha defendido.

El dirigente de Podemos ha descalificado a Sumar y ha asegurado que "nosotros no queremos una izquierda subyugada y sometida al Partido Socialista", al considerar que "el experimento Sumar lo que ha hecho es someter o subordinar a sus actores políticos al Partido Socialista".

Algo que, a su juicio, "ha tenido como consecuencia que llevamos casi 2 años de de legislatura en nuestro país en los que no ha habido ningún avance en en derechos". En este punto, ha reiterado sus críticas al Gobierno y ha defendido que su principal "política es meternos en un régimen de guerra e incrementar exponencialmente el gasto militar para además promover recortes en servicios públicos".

Cambio de argumentario

Hasta ahora, el principal argumento de Podemos a la hora de rechazar las alianzas con IU era su presencia en el Gobierno de coalición y el pasado mayo llegaron a pedir la salida de IU del Consejo de Ministros para poder forjar alianzas en el tablero electoral. Argumentaban que era "incompatible" hacer una campaña de oposición al Ejecutivo mientras participaban de esa misma campaña ministros de ese mismo Ejecutivo.

Pero Podemos ha tenido que cambiar el argumentario sobre la marcha para justificar la excepción que ha hecho en Extremadura, donde su candidata, Irene de Miguel, ha apostado por decididamente por mantener la coalición. Una decisión que llegó ante el elevado riesgo de escisión de la federación en caso de no continuar la coalición que lleva funcionando 7 años.

El cambio de argumentos sin embargo sigue excluyendo la posibilidad de unirse a Por Andalucía, la coalición que sellaron en 2022 y que han rechazado revalidar hasta el momento. Desde principios del año pasado, IU pidió a Podemos sentarse a negociar la nueva alianza para las elecciones andaluzas de verano, pero la cúpula morada ha rechazado entablar conversaciones.

En septiembre y después de la negativa de Podemos a negociar, IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz revalidaron oficialmente la coalición de cara a los próximos comicios. Si al principio justificaron el rechazo en su presencia en el Gobierno, ahora mantienen ese mismo rechazo a la coalición pero justificándolo en esta ocasión en la presencia de Sumar en esa alianza de partidos.