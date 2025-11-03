Las Corts valencianas citan a Pedro Sánchez, Bernabé y Marlaska en la comisión de la dana para la próxima semana

Mientras todas las miradas se dividen entre el Palau de la Generalitat Valenciana, donde Carlos Mazón anunciaba su dimisión como 'president', y el Juzgado de Catarroja, donde Maribel Vilaplana está testificando en la causa de la dana sobre la comida que tuvo con el presidente regional el 29 de octubre, las Corts sigue con su funcionamiento y con uno de los órganos vinculados sobre los dos hechos: la comisión de investigación sobre la barrancada.

Los últimos acontecimientos no han frenado la previsión en la cámara autonómica y los representantes de la Mesa de esta comisión se han reunido este lunes, tal y como estaba previsto desde el pasado jueves, para acordar la composición de la próxima sesión, la prevista para el martes que viene, y en la que PP y Vox (mayoría en este órgano) han acordado llamar a comparecer a miembros del Gobierno central empezando por el presidente, Pedro Sánchez.

Según fuentes conocedoras del encuentro de este lunes, la Mesa de la comisión ha propuesto llamar a seis altos cargos del Ejecutivo estatal durante el 29 de octubre. Son Sánchez, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la entonces vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la titular de Defensa, Margarita Robles y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Son los primeros nombres de carácter político que aparecen referenciados en las comparecencias de las Corts después de dos sesiones que han estado protagonizadas por perfiles técnicos. De hecho, las Corts logra dar un acelerón y adelantar al Senado, con comparecencias desde marzo, en este sentido y relegando de nuevo a las víctimas de la dana a quienes se habían comprometido a llamar tras las declaraciones de los expertos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

No obstante, la propuesta hecha por la comisión podría acabar con una sesión vacía, sin participantes, ya que ninguno de los seis cargos citados tienen la obligación de acudir. Cabe recordar que hace tres semanas la comisión llamó al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, que no acudió alegando que su competencia era estatal y que, por lo tanto, no eran las Corts las que debían fiscalizar su funcionamiento.

Sin competencia

Esta misma justificación serviría a Sánchez, Montero, Ribera, Marlaska, Robles y Bernabé para no acudir al parlamento autonómico. Donde sí que deberán comparecer, y así está previsto en los respectivos planes de trabajo, es tanto en el Congreso como en el Senado. En la Cámara Baja, la única donde PP y Vox no tienen la mayoría, comenzarán este martes durante tres días las declaraciones de las víctimas mientras que está prevista para el próximo día 17 de noviembre la presencia de Mazón.

La convocatoria el pasado jueves de la Mesa de la comisión había abierto la posibilidad de que fuera el jefe del Consell el citado para comparecer en la sesión del 11 de noviembre para cumplir con su compromiso de acudir antes al parlamento valenciano que a cualquiera de las comisiones de las Cortes Generales. Sin embargo, los acontecimientos se han precipitado y ante la dimisión del jefe del Consell, PP y Vox han cambiado el paso y han decidido llamar a cargos del Gobierno central en un intento de desviar el foco y la presión hacia el Ejecutivo estatal.