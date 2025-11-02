Óscar Puente denuncia que con un PP "decente y sensato" Mazón no hubiera durado un año tras la dana

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha considerado este domingo que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, "nunca tenía que haber llegado un año después" de la dana a seguir en ese cargo, lo que no habría ocurrido de contar con un PP "decente, sensato, cabal y respetuoso con la gente".

Durante la fiesta de la rosa organizada por el PSOE en el municipio abulense de Candeleda, Puente ha defendido la presencia del presidente de la Generalitat en un funeral de Estado como el del miércoles pasado por las víctimas de la dana en el aniversario de la tragedia, pero ha remarcado que el problema radica en que Mazón siga en el cargo pese a lo ocurrido.

Puente ha afirmado que fue "tremendamente duro" ver cómo los familiares expresaron sus sentimientos con "lamentos" y "gritos", pero ha pedido una "reflexión mayor" sobre un PP al que ve "dispuesto a tensar las cuerdas de este país hasta límites insospechados".

El ministro ha considerado que las víctimas tienen razón al considerar a Mazón como "responsable directo o indirecto de la muerte de sus familiares", porque "es evidente que hizo dejación de sus responsabilidades" en el día de la dana, tal y como en su opinión ha indicado la exconsejera de Emergencias al indicar que no podía localizar al presidente aquella tarde.

"¿En qué cabeza cabe que hubiera que someter a las víctimas a ver a quien consideran su verdugo en el funeral en el que rendían tributo a sus familiares?", se ha preguntado Puente sobre la presencia de Mazón, convencido de que eso ocurrió por la "táctica" del PP de "esperar a que escampe, de negar la realidad e intentar culpar a otros".