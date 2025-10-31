México
Sheinbaum valora como un paso "muy importante" que Albares reconozca la "injusticia" del pasado colonial
"Es la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar la injusticia", ha apuntado la presidenta de México
EP
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha valorado como "muy importante" la declaración este viernes del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconociendo que "hubo injusticia" hacia los pueblos originarios durante el pasado colonial.
"Es muy importante, es el primer paso", ha reaccionado la mandataria mexicana, quien en anteriores ocasiones, al igual que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, había reclamado una disculpa por "la invasión violenta", tal y como se ha referido este viernes nuevamente a la llegada de los españoles.
"Es la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar la injusticia, es importante, desde mi punto de vista, un primer paso. Habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho, el perdón engrandece a los gobiernos y los pueblos, no es humillante, al contrario", ha dicho la presidenta mexicana.
Sheinbaum ha dado la "enhorabuena" por este primer paso, ya que además llega en el año en el que se conmemora el papel de la mujer indígena. "Este agravio comienza hoy a saldarse con este discurso que habla de lamentar", ha dicho, al recordar que decidió no invitar a Felipe VI a su toma de posesión por esta cuestión.
Albares ha dicho este viernes durante la inauguración de una muestra de arte de mujeres indígenas mexicanas que toda historia "tiene claroscuros" y reconocido que "ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios".
"Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla", ha dicho Albares, días después de que Sheinbaum mencionara de nuevo el asunto. "Todavía seguimos esperando esta respuesta", dijo el lunes en referencia a la carta que envío en 2019 López Obrador.
En marzo de 2019, el expresidente mexicano solicitó una disculpa a Felipe VI a fin de iniciar "una nueva etapa de reconciliación". En esta misiva, instaba a que el Estado español admitiera "su responsabilidad histórica" por las ofensas durante la conquista y ofrecieran "las disculpas o resarcimientos políticos que convengan".
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos
- La Xunta cursa casi 25 multas al mes por incumplir la moratoria del eucalipto
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- La ruptura de un tanque provoca un vertido de aceite de palma en Guixar
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»