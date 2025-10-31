Los escenarios de Mazón ante su momento más crítico: pacto con Feijóo, aforamiento y la incógnita Vox

La "reflexión" anunciada el jueves por Carlos Mazón, lejos de calmar las aguas y aminorar la presión, ha abierto una serie de interrogantes sobre el futuro del jefe del Consell. El fin de semana podría servir para bajar el suflé, pero difícilmente acabará con el problema. Más si se tiene en cuenta el vertiginoso calendario que se le avecina, empezando por el mismo lunes con la declaración de Maribel Vilaplana como testigo en la causa, que podría añadirle más dificultades. Todo el foco mediático español está pendiente del Juzgado de Catarroja. Ante todo ello, el dirigente del PPCV tiene ante sí varios escenarios, que van más allá de él mismo, cada uno con sus consecuencias.

Dejarse llevar por la inercia. Es la estrategia que le ha mantenido hasta ahora en el Palau de la Generalitat. Al 'president' no se le puede destituir si no es con su propia dimisión o con una moción de censura. Para ello, los números solo dan con Vox, de ahí que el PSPV no se haya lanzado a abrir este procedimiento en las Corts. La opción sería salirse del foco y ganar tiempo en busca de que el viento cambie de orientación como ocurrió en su momento en verano cuando parecía que recuperaba brío con las novedades judiciales que afectaban al Gobierno central.

El problema de este escenario es que el calendario no tiene pinta de aminorar la presión en las próximas semanas: la declaración de Vilaplana, las comparecencias en las comisiones parlamentarias de investigación en las Corts, el Congreso y el Senado o las propias novedades judiciales, donde se ha estrechado el cerco sobre su figura. Entre medias, la posibilidad de una reforma del Consell con la que podría lanzar la idea de renovar el proyecto, aunque el periodo de reflexión la ha puesto en barbecho. Todo ello necesitaría del beneplácito de Feijóo.

La resistencia. Una posibilidad, que no se sabe hasta qué punto podría tener viabilidad, es la de un enroque ante una presión del PP que de momento no llega. La dirección nacional no va más allá de las criticas veladas en la prensa. Pero en caso de que escalara esta presión, Mazón podría decidir aguantar ante las prerrogativas que le da el cargo. En el recuerdo del PPCV están los casos de Francisco Camps o Rita Barberá como sacrificados por parte de la dirección nacional que podrían servir para aquilatar esta defensa.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, asiste a la apertura del Congreso de Cooperatives Agro-alimentàries. Museo de las Ciencias Príncipe / Miguel Ángel Montesinos / LEV

La salida ordenada. Otra opción que podría abrirse en las próximas semanas, especialmente si la presión se ciñe sobre Feijóo y el caso Mazón comienza a complicar a los territorios autonómicos sobre los que se ciñen elecciones (como es el caso de Extremadura), es buscar un pacto con la dirección nacional. Una de estas opciones sería anunciar ya que no se volverá a presentar. Sería una dimisión en diferido, manteniéndose como president de la reconstrucción, pero entre medias no se quema nadie más. Un congreso en 2026 eligiría al sucesor.

La incógnita Vox. El gran escollo para la dirección nacional del PP es que, incluso en el escenario de una dimisión de Mazón, Vox tendría la llave maestra de esa jugada. Si cede y deja el cargo pero no adelanta elecciones, los 'populares' necesitarían que los de Santiago Abascal dieran apoyo al nuevo candidato en la eventual sesión de investidura, que tendría que salir de entre los 40 diputados del PPCV en las Corts.

Y Vox, por el momento, mantiene un nítido apoyo a Mazón, superior incluso al que llega en las últimas horas de Génova. Aunque Abascal reconoce que ha “mentido” en sus explicaciones aportadas estos 12 meses, los voxistas han sido (y son) muleta del popular durante todo el año. Eso sí, a cambio de jugosas concesiones fruto de esa debilidad del president y que están sabiendo rentabilizar políticamente, al menos a tenor de las encuestas. El líder de Vox ha sido el único que el jueves salió a defenderle y a cargar contra lo que consideró un "linchamiento" de la Moncloa en el funeral de Estado.

El aforamiento. Una de las claves dentro de las vías que se le abren a Mazón es la situación de aforamiento que, de momento, le han impedido ser citado como investigado por la jueza. La magistrada que lleva la causa le ha invitado en dos ocasiones a ir a declarar, pero no puede pasar de ahí mientras el jefe del Consell sea aforado ya que la instrucción pasaría al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. No obstante, dimitir como 'president' no supondría quedarse sin aforamiento ya que el dirigente popular es el único miembro del Gobierno valenciano que mantiene su acta en las Corts.

En este sentido, hay un precedente similar: el de Francisco Camps. En 2011, recién revalidada su mayoría absoluta, Camps dimitió como 'president' ante las investigaciones del caso Gürtel para que estas no afectaran a las posibilidades de Mariano Rajoy a unas elecciones estatales para meses después. En ese momento, el dirigente 'popular' dejó el Palau a Alberto Fabra, pero no su escaño en el parlamento valenciano lo que le mantuvo aforado durante toda la legislatura. No obstante, siempre podría abandonar su escaño como hizo en su momento Mónica Oltra.