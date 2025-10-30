Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comisión del 'Caso Koldo'

El PP cree que Sánchez intenta evitar una respuesta que sea susceptible de falso testimonio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo'.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo'. / Eduardo Parra - Europa Press

Mariano Alonso Freire

Madrid

Antes de su turno de interrogatorio a Pedro Sánchez, el Partido Popular (PP) ya ha trasladado su primera valoración sobre la comparecencia en la comisión de investigación del Senado del presidente del Gobierno. Los de Alberto Núñez Feijóo ven al jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE "profundamente incómodo" y, además, "pendiente de no dar un corte categórico que pueda justificar que el PP le lleve ante la Justicia por falso testimonio".

Noticia en elaboración.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents