Comisión del 'Caso Koldo'
El PP cree que Sánchez intenta evitar una respuesta que sea susceptible de falso testimonio
Madrid
Antes de su turno de interrogatorio a Pedro Sánchez, el Partido Popular (PP) ya ha trasladado su primera valoración sobre la comparecencia en la comisión de investigación del Senado del presidente del Gobierno. Los de Alberto Núñez Feijóo ven al jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE "profundamente incómodo" y, además, "pendiente de no dar un corte categórico que pueda justificar que el PP le lleve ante la Justicia por falso testimonio".
Noticia en elaboración.
