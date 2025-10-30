Comisión del caso Koldo, en directo | Sánchez: “Las cuentas del PSOE son perfectamente leales y transparentes”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta hoy a un interrogatorio en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, una cita que puede durar hasta cinco horas, ya que está previsto que participen todos los grupos, salvo el PNV y el BNG. El PP le preguntará sobre las actividades de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, y por el uso de dinero en efectivo en el PSOE, mientras que el jefe del Ejecutivo buscará mostrar un perfil institucional.

Sigue aquí en directo la última hora de la declaración de Pedro Sánchez.

Gafas en el público El presidente del Gobierno sorprendió en la comisión al usar gafas para ver sus papeles. Hasta ahora no se le había visto en público.

Miguel Ángel Rodríguez “Las cuentas del PSOE son unas cuentas perfectamente leales y transparentes”, asevera Sánchez. Además, el presidente del Gobierno ha hecho continuas alusiones a los presuntos casos de corrupción que hay en otros partidos políticos.

Miguel Ángel Rodríguez Sánchez explica que el 75% de los ingresos del PSOE provienen de fuentes públicas y que el 25% restante corresponde a cuotas de afiliados y aportaciones de cargos públicos.

May Mariño Interrupciones Apenas cinco minutos de comisión y, el presidente de la Comisión, el popular Eloy Suárez, interrumpió el interrogatorio de la senadora de UPN al jefe del Ejecutivo. Tras un tenso diálogo que terminó con dos llamadas de atención, una al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y al secretario general y portavoz del PSOE en la comisión, Alfonso Gil. Tras las palabras de Suárez, Pedro Sánchez agradeció "la imparcialidad" del presidente de la comisión, quién terminó afeándole que intente enfrentar con él por el puesto institucional que ocupa. "aquí el protagonista es usted", le dijo el senado del PP al presidente del Gobierno.

Miguel Ángel Rodríguez “En ese marco de financiación absolutamente regular, estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos contra facturas”, ha reconocido Sánchez, admitiendo haber recibidio liquidacion de gastos en efectivo. No obstante, ha dicho que estas cantidades nunca fueron superiores a los 1.000 euros: “En absoluto”.

Miguel Ángel Rodríguez Primer rifirrafe en la comisión Pedro Sánchez y la senadora de UPN Mar Caballero protagonizan el primer rifirrafe de la comisión cuando la parlamentaria ha rechazado en varias ocasiones las respuestas que le estaba ofreciendo el presidente del Gobierno sobre si había recibido sobres con dinero en efectivo del PSOE.

Miguel Ángel Rodríguez “El PSOE es un partido que tiene una financiación absolutamente limpia” “El PSOE es un partido que tiene una financiación absolutamente limpia”, ha asegurado Pedro Sánchez a la primera pregunta sobre si ha recibido alguna vez dinero en sobres del PSOE.

Miguel Ángel Rodríguez Arranca el primer interrogatorio La senadora de UPN, María del Mar Caballero, arranca con el primer interrogatorio al presidente del Gobierno. La parlamentaria, que forma parte del grupo mixto, tendrá 50 minutos para preguntar a Sánchez, aunque parte de este tiempo deberá compartirlo con el senador de Vox Ángel Gordillo, del mismo grupo parlamentario.

Miguel Ángel Rodríguez El presidente de la comisión, Eloy Suarez (PP), recuerda a Sánchez que el artículo 502 del Código Penal recoge la prohibición de “faltar a la verdad” en las comisiones de investigación.