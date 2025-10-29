El PSOE desconoce el origen de los 181.150 euros que adelantaron en efectivo Ábalos, Cerdán, Koldo y su equipo de Organización

El PSOE no comprobó el origen de los 181.150 euros que adelantaron en efectivo entre 2014 y 2021 los ex secretarios de Organización socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán; y tampoco el que procedía del asesor del Ministerio de Transportes Koldo García y de los integrantes del equipo del área de Organización del partido, según reconoció el pasado 23 de octubre la gerente Ana María Fuentes en el interrogatorio que le realizó el senador del PP en la Comisión de Investigación del caso Koldo Gerardo Camps.

Los socialistas no exigieron hasta 2021 que el dinero adelantado se pagara con una transferencia bancaria, y por eso desconocen con qué fondos, en metálico o desde una cuenta bancaria, abonaron los investigados los pagos que después les devolvía el partido. Y todo mientras los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan que Koldo García y su expareja Patricia Úriz llevaban una contabilidad 'B' del dinero de su jefe, entonces ministro de Transportes y secretario de Organización de los socialistas.

"¿El que ha hecho el pago con anterioridad ha tenido que hacerlo con tarjeta bancaria o vale que también lo haga en efectivo?", preguntó el senador del PP Camps, ante lo que la gerente socialista Ana María Fuentes respondió: "Desde el 2021 tiene que hacerlo también con el tíquet y presentarlo para ver que ha efectuado el pago". ¿Con tarjeta bancaria?", insistió Camps a Fuentes, que lo confirmó: "Con tarjeta bancaria".

"Mayor trazabilidad"

Pero esta respuesta sirvió al senador del PP para interesarse por el motivo por el que cambiaron "el modelo" en 2021, cuando Ábalos fue apartado de la Secretaría de Organización. "Porque entendíamos que con la maduración del modelo de cumplimiento normativo había mayor trazabilidad si tú pagabas con tu tarjeta y luego presentas el tíquet, precisamente en pos de la transparencia, siempre hay margen de mejora", defendió la socialista.

Fue entonces cuando el senador del PP interpeló sobre si entre 2017 al 2021 se podían presentar facturas que se hubieran pagado en efectivo y eran admitidas por el PSOE". Y la gerente contestó: "Sí", para después defender que en "cualquier sitio" se admitían y que llevaron a cabo esta medida para llevar "un mayor control".

"Perdone, esa es su opinión" respondió el senador Camps, que advirtió que "hay muchos sitios que por 'compliance' [cumplimiento normativo] no se acepta ninguna. Yo diría más, en la mayoría de los sitios el pago ha tenido que ser efectuado con tarjeta bancaria para que haya trazabilidad bancaria desde el momento en el que primero paga", ante lo que contestó la gerente del PSOE: "Eso es lo que hacemos".

Actuación de Koldo

Precisamente, el reconocimiento de que el PSOE no exigía hasta 2021 que justificaran con una transferencia bancaria los pagos que adelantaban Ábalos, Cerdán, Koldo García y los integrantes del equipo del área de Organización socialista, impide a esta formación política conocer el origen de pagos destinados al área de Organización del partido.

En su escrito dirigido al Tribunal Supremo el representante legal del PSOE en el caso Koldo, Alberto Cachinero, asume incluso que es "posible" que Koldo García pudo tener "alguna intervención en la gestión de estos cobros de liquidaciones de gastos en metálico para el equipo de Organización"; sin embargo, defiende que "no se trataría de pagos ni al señor Koldo García ni al señor Ábalos, ni tampoco al señor Cerdán".

Declaración como testigos

En el documento dirigido al magistrado Leopoldo Puente, que este miércoles interrogará como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y a la trabajadora de la Secretaría de Organización Celia Rodríguez, los socialistas tratan de explicar las dudas que ha planteado la UCO de la Guardia Civil sobre los pagos en metálico de la formación política que no se reflejan en los datos aportados al Tribunal Supremo.

En el auto de citación de los testigos, el magistrado apuntó "la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE en favor de José Luis Ábalos o de Koldo García, que no constarían, sin embargo, por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por dicho partido político" al propio Supremo como pagos en metálico efectivamente realizados.

En este sentido, el representante legal del PSOE, el abogado Alberto Cachinero, apunta que podrían "referirse a gastos en que incurrió el equipo de la Secretaría de Organización, y que estaban anotados como tales, y no de forma individualizada a alguna de las personas por las que se requirió la información".

Sin embargo, fuentes de las acusaciones populares advierten de que, por ejemplo, en el cuadro de pagos en metálico entregado por el PSOE al juez Puente no aparece en 2019 el pago a Ábalos "de los 826,73 euros en el sobre que aparece en el folio 108 del informe de la UCO".

Un viaje a Melilla

Tal y como informó El Periódico, mensajes interceptados por UCO apunta a que Koldo García adelantaba gastos de la Secretaría de Organización del PSOE. En concreto, la secretaria del área Celia Rodríguez Alonso remitió un whatsapp al exasesor en el que literalmente decía: "Hola Koldo, separadas las facturas queda de la siguiente forma: gastos Secretaría de Organización: 1.147,85. euros; gastos José Luis Ábalos 3.743,15 euros. Total: 4.891 euros. Gastos pasados por Ábalos: 431,35 euros: Total: 4.459,65 euros Tuyos", indicaba.

En otro mensaje, la expareja de Koldo García Patricia Úriz aludía al pago por parte de Ferraz de "lo del helicóptero (1.015 euros)", en alusión al viaje que realizó José Luis Ábalos como secretario de Organización del PSOE desde Ceuta a Melilla el 30 de marzo de 2019 para presentar a los candidatos del PSOE de la ciudad autónoma a las Elecciones Generales del 28 de abril y las Europeas del 26 de mayo de 2019.