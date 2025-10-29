Ciberacoso
Detenido un menor en Alicante por presuntamente amenazar de muerte a Ione Belarra
La dirigente de Podemos denunció ante la Policía en mayo que estaba siendo acosada a través de su Telegram personal
EP
Madrid
La Policía Nacional ha detenido a un menor por presuntamente ciberacosar a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, con amenazas de muerte.
La investigación ha llevado a localizar al menor autor de las amenazas en Alicante, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman a Europa Press fuentes policiales.
La dirigente de Podemos denunció ante la Policía en mayo que estaba siendo acosada a través de su Telegram personal, donde recibió varios mensajes anónimos violentos, con amenazas de muerte como "voy a por ti con un destornillador" o "estoy en tu ventana, voy a tu puerta".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Feria con mayúsculas en Portugal: Valença celebra Santos de Cerdal
- Viviendas de protección de Navia se convierten en narcopisos
- La repentina muerte de la camionera e influencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- El legado de Lara: 16.000 euros para investigar los tumores infantiles
- El Supremo estima el recurso de la Fiscalía y condena a Audasa por los peajes de la AP-9