En Directo
Minuto a minuto
Un año de la dana en Valencia | Sigue en directo la última hora de los actos y homenajes del 29-O
Este 29 de octubre se conmemora el primer aniversario de la tragedia que arrasó parte de la provincia de Valencia, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados
M. L. Belarte | M. Rojo | V. Peraita | D. Campayo | R. Gargoi
La Ciudad de las Artes y las Ciencias acoge este miércoles, 29 de octubre, el funeral de Estado por las víctimas de la DANA que arrasó parte de la provincia de Valencia hace ya un año, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados. El funeral será el acto principal del aniversario del 29-O, declarado día de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana y en el que se desarrollarán numerosos actos homenajes.
Sigue aquí en directo toda la actualidad del primer aniversario de la dana en Valencia.
Díaz: "Ha llegado la hora, señor Feijóo, de que pida la dimisión de Mazón"
Yolanda Díaz ha aprovechado una pregunta que le realizaba un diputado de su propio grupo para pedir la dimisión de Carlos Mazón desde el Congreso. Después de sacar pecho de sus iniciativas impulsadas desde el Ministerio de Trabajo, reclamó al líder del PP la salida del president. "Esto es lo que hacemos, gestionar bien mientras otros comen en El Ventorro", comenzó. "Ha llegado la hora, señor Feijóo, de que pida la dimisión de Mazón".
La pala salvadora de Algemesí
Alrededor de las seis y media de la tarde de hace un año comenzó a desatarse el caos en Algemesí. El agua del río Magro arrasó a su paso con casi todo. El casi resulta un elemento crucial, pues son muchas las vidas que se salvaron aquella aciaga jornada gracias a los numerosos rescates que se realizaron. El agente de la Policía Local Javi Barrera Masiá puede dar buena cuenta de ello, pues coordinó el traslado de más de un centenar de personas, con una pala excavadora, hasta el refugio improvisado en el que se convirtió la cooperativa agrícola. (Seguir leyendo)
Vox acusa al Gobierno de “asaltar las instituciones” por no suspender el pleno hace un año
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha arremetido en su pregunta a la vicepresidenta María Jesús Montero contra la actitud del Gobierno en la sesión de control, pues a su juicio contrasta decir en el primer aniversario de la dana que no es el momento de determinados debates en el hemiciclo, mientras que hace un año, ha reprochado al Gobierno, no suspendieron el pleno parlamentario para “asaltar las instituciones”, en referencia a la votación que sirvió para rebajar las mayorías parlamentarias para elegir el Consejo de Radio Televisión Española (RTVE).
Fuentes del PP trasladan que Sánchez solo ha evitado contestar a las preguntas de Feijóo sobre corrupción, pero no al resto de cuestiones que le han planteado la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, y la líder de Podemos, la exministra Ione Belarra. La portavoz de los populares, Ester Muñoz, ha calificado en su turno de pregunta a la vicepresidenta María Jesús Montero de “indecente” la conducta del presidente del Gobierno.
Belarra reclama justicia para las víctimas de la dana
Desde su escaño, la ex ministra y líder de Podemos, Ione Belarra, reclamó justicia para las víctimas de la dana. Para Belarra esa justicia pasa por que Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, termine en la cárcel por su "gestión homicida"
Yolanda Díaz: "Mazón sigue sin dar explicaciones"
La vicepresidenta segunda del Congreso, Yolanda Díaz, ha aprovechado el primer aniversario de la dana para sacar pecho de su gestión al frente del Ministerio de Trabajo durante la catástrofe y cargar directamente contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. "Lo tuvimos claro: lo que importaba era que la gente trabajadora estuviese a salvo. Nuestras política lo consiguieron. Pero no todos estuvieron a la altura. Mazón sigue sin dar explicaciones", ha publicado Díaz en un mensaje en redes sociales.
La ITV les salvó de la dana: "Hemos reconstruido nuestra vida a 400 kms de Picanya"
La dana del pasado 29 de octubre marcó un antes y un después entre los residentes de las zonas afectadas. Perder la casa, el trabajo, el coche y sobre todo a familiares y amigos, ha obligado a muchos afectados a volver a empezar de cero. Y algunos han decidido reconstruir su vida lo más lejos del barranco posible. Cuatrocientos kilómetros exactamente es la distancia que han puesto de por medio Abraham Ruiz y Edith Gloria entre Picanya, donde residían hace un año, y Soria, donde viven actualmente. (Seguir leyendo)
Sánchez: "Hoy es un día muy duro"
"Hoy es el día de la dana. Hoy es un día muy duro para los familiares de las víctimas y para las personas que lo han perdido todo después de lo que ocurrió hace un año. Es un día de dolor", responde Pedro Sánchez.
Feijóo inicia su intervención en el Congreso con un recuerdo a las víctimas de la dana y a sus familiares y pide dedicar toda la energía en la 'reconstrucción'.
El Congreso guarda un minuto de silencio por las víctimas de la dana
El Congreso de los Diputados ha guardado este miércoles un minuto de silencio por las víctimas que perdieron la vida el 29 de octubre del pasado año cuando una dana asoló gran parte de Valencia.
