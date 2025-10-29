Un año de la dana en Valencia | Sigue en directo la última hora de los actos y homenajes del 29-O

La pala salvadora de Algemesí

Alrededor de las seis y media de la tarde de hace un año comenzó a desatarse el caos en Algemesí. El agua del río Magro arrasó a su paso con casi todo. El casi resulta un elemento crucial, pues son muchas las vidas que se salvaron aquella aciaga jornada gracias a los numerosos rescates que se realizaron. El agente de la Policía Local Javi Barrera Masiá puede dar buena cuenta de ello, pues coordinó el traslado de más de un centenar de personas, con una pala excavadora, hasta el refugio improvisado en el que se convirtió la cooperativa agrícola. (Seguir leyendo)