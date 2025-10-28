Fractura en el Poder Judicial
Guerra abierta de los progresistas con la presidenta Perelló por el pleno que fracturó el CGPJ
La señalan por la publicación de una nota de prensa no consensuada que recoge el relato del polémico pleno del pasado jueves sobre el reparto de cargos internos con la versión de los conservadores.
Tras el polémico pleno del Consejo General el Poder Judicial del pasado jueves, que supuso una fractura total entre nueve vocales progresistas y el bloque conservador al que se sumaron uno de los miembros de este órgano que integra la cuota de Sumar, Carlos Hugo Preciado, y la propia presidenta del órgano, Isabel Perelló, el enfrentamiento se recrudece.
Se repartían los cargos internos para todo un año, eligiendo qué vocales y de qué bloque integrarían cada Comisión y grupo de trabajo, pero la falta de acuerdo hizo estallar el consenso que parecía funcionar desde que el órgano comenzó su mandato el pasado mes de septiembre.
Tras la publicación en la web del Consejo de una nueva nota de prensa este martes explicando los pormenores del citado pleno --que no ha sido distribuida a los medios de comunicación como si se hace con otras informaciones que se consideran de interés-- el bloque progresista ha emitido en la noche de este martes un duro comunicado en el que acusan directamente a la presidenta Perelló de difundir un relato no consensuado.
"Es la ruptura consciente del consenso que había regido este primer año, un golpe a la representatividad plural y una grave distorsión de la colegialidad institucional", señalan en un comunicado al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
El desacuerdo ahora consiste es que mientras desde la versión de la presidenta, que coincide con el bloque conservador, la Comisión permanente --clave en el día a día del órgano-- se mantiene con el mismo equilibrio entre conservadores y progresistas, estos últimos discrepan porque se votó una lista que en su cuota incluye a Preciado, quien se ha venido desligando del voto conjunto de sus compañeros de sensibilidad y en las votaciones de mayor trascendencia viene coincidiendo con el grupo contrario.
