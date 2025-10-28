Azcón, tras el adelanto en Extremadura: "Convocar elecciones en Aragón es la última opción"

El presidente de Aragón ha disipado la tentación de adelantar las elecciones en la comunidad autónoma después de que su homóloga extremeña, María Guardiola, anunciara la convocatoria con las urnas para el próximo 21 de diciembre al no haber lograr aprobar las cuentas. Mientras, ha declarado Jorge Azcón, "en Aragón las elecciones son la última opción".

El presidente autonómico participa este martes en un acto de El Confidencial, en el que ha sacado pecho de su gestión en los últimos dos años, "donde hemos sido capaces de atraer 58.000 millones de inversión, y eso significa creación de puestos de trabajo, prosperidad y mejorar la calidad de vida de los aragoneses".

El jefe del Ejecutivo aragonés ha recalcado que sus objetivos no cambian, a pesar del adelanto electoral en Extremadura. "El objetivo fundamental de este Gobierno es que Aragón vaya a más. Que a los aragoneses les vaya mejor. Y eso se consigue a través de la estabilidad", ha explicado. "En Aragón vamos a tomar nuestras propias decisiones. Los aragoneses hablaron en las elecciones y nadie va a tomar las decisiones que corresponde que se tomen en Aragón", ha recalcado, marcando distancias con que esa decisión pueda estar marcada por Génova.

Así, ha insistido en que "el objetivo sigue siendo el mismo: un presupuesto que consiga que Aragón siga siendo un motor económico en España".

Sobre la decisión anunciada por su homóloga Guardiola, ha expresado que "respeta" las decisiones que toman todos los presidentes, "pero en Aragón las elecciones son la última opción". Así, se ha mostrado todavía optimista respecto a que se puedan aprobar unas cuentas para 2026, que dependen íntegramente de Vox, ya que es el único grupo parlamentario que le puede dar la mayoría necesaria para aprobarlos. "En Aragón existe la posibilidad de que aprobemos un presupuesto que siga mejorando la vida de los aragoneses. Porque tenemos la posobilidad de presentar un presupuesto histórico que mejore la educación, la sanidad, construyendo carreteras y centros de salud y colegios. Esa oportunidad no puede ser bloqueada por nadie", ha dicho, en referencia a Vox.

"No entenderíamos una situación de bloqueo y creo que los aragoneses tampoco lo entenderían", ha incidido, poniendo de nuevo la carga de la responsabilidad sobre los de Abascal en Aragón.

A pesar de que en la última semana las relaciones están rotas con la ultraderecha, que incluso llegó a plantear que Azcón no sea el candidato del PP para aprobar una hipotética nueva investidura futura, el presidente aragonés recalca que "es fundamental trabajar hasta el último minuto para aprobar un presupuesto".

Y ha vuelto a hacer referencia al inicio del conflicto, hace justo una semana. Fue el martes pasado cuando EL PERIÓDICO publicó los tuits racistas y pronazis del asesor de Vox en las Cortes de Aragón, Marcos Francoy, y también el martes cuando Azcón anunció que no se sentaría a negociar unos presupuestos con la ultraderecha mientras Francoy siguiera en su puesto.

"Es incomprensible que Vox quiera bloquear el presupuesto porque han tenido que expulsar a un asesor que ha hecho declaraciones racistas, incompatibles con la democracia. No estoy dispuesto a que ese tipo de personas con ese tipo de opiniones cobren un salario de dinero público en las Cortes de Aragón. Evidentemente, Vox tomó la decisión de expulsarle. Lo que ocurrió fue que la consecuencia de eso fue bloquear el presupuesto de Aragón: es incomprensible y no tiene sentido", ha lamentado Azcón.

Así, Azcón le ha vuelto a pedir a Vox que "recapacite" y que "piense por Aragón". "Tienen que dejarse de cálculos partidistas y de politiqueo y pensar en el interés general", ha pedido el presidente, que ayer reconoció que en los últimos días no se ha producido ninguna llamada que permita destensar la situación, mientras desde la dirección nacional de Vox no descartaban que se pueda producir una reunión entre ambos.

Además, en un marco totalmente electoralista en el que varias comunidades autónomas gobernadas por el PP irán a las urnas en los próximos meses, Azcón insiste en que "el mensaje del presidente Feijóo es de respeto". Y ha recalcado: "en Aragón tomamos nuestras propias decisiones y son decisiones coherentes". Con todo, ha asegurado también que "quien va a tener la última palabra van a ser los aragoneses, pero lo haremos de una forma coherente y lo haremos pensando en los intereses generales de Aragón".

La ruptura de Junts con Sánchez

Por último, ha considerado que la ruptura de Junts con Sánchez es "muy preocupante para la política nacional y en lo que afecta a Aragón". "Nosotros lo que queremos es presentar el presupuesto y la ruptura de Junts lo que va a hacer es retrasar la información necesaria para definir el techo de gasto", ha declarado. "Pero Aragón no puede esperar, porque necesitamos un presupuesto de forma inminente. Eso es a lo que me he comprometido y eso es lo que voy a cumplir", ha insistido el presidente aragonés.