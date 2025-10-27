REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN
El PSOE hace una última llamada a Junts para evitar la ruptura: "Merece la pena dialogar y alcanzar acuerdos"
A la espera de conocer como se materializan los próximos escenarios, desde Ferraz muestran su "respeto absoluto" sobre las decisiones que tomen los posconvergentes
El PSOE evita adelantar escenarios hasta que la decisión de Junts de romper con el Gobierno se oficialice y, sobre todo, se conozcan los pasos que se darán para materializarla. A la espera de conocerlos, desde Ferraz han hecho una última llamada al diálogo. "Hay diálogo y mano tendida. La negociación vale la pena", ha defendido la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, llamando a "seguir trabajando" para "alcanzar acuerdos". Lo que también ha reiterado es el "respeto absoluto" sobre las decisiones que tomen los posconvergentes.
"Respetamos las dinámicas internas de todos los partidos", ha apuntado la portavoz de los socialistas tras la ejecutiva del partido celebrado esta mañana en Ferraz, al mismo tiempo que se reunía la cúpula de Junts en Perpinyà. Fuentes de la dirección llaman la atención también sobre los términos de la pregunta que la cúpula traslade a las bases para avalar su posición, al apuntar que servirá para hacer una valoración más allá de "suposiciones".
El expresident Carles Puigdemont ha apostado por romper con el PSOE durante la reunión que la dirección de Junts celebra este lunes en Perpinyà. El líder de la formación considera que, dos años después de la investidura de Pedro Sánchez, los incumplimientos acumulados hacen insostenible mantener la negociación y que el diálogo abierto en Suiza da poco más de sí.
