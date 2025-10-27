NUEVO CARGO
Pilar Alegría sustituye a Fernández Vara en la federal del PSOE
La política aragonesa asume una secretaría en la estructura federal del partido, donde ya era miembro nato como ministra de Educación y portavoz
L. C.
La ministra de Educación, portavoz del Gobierno de España y líder del PSOE aragonés, Pilar Alegría, asumirá en la Ejecutiva federal del PSOE un nuevo cargo, el puesto que ocupaba hasta ahora el recientemente fallecido Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura.
Según ha adelantado la SER y ha podido confirmar EL PERIÓDICO, Alegría se pondrá al frente de la secretaría de Política autonómica, ganando peso orgánico en el partido, una estructura federal de la que forma parte desde que Pedro Sánchez está al frente de la formación.
