El asesor Josep Lanuza afirma que Mazón llegó al Palau antes de las 20 horas: "Estuve con él en el despacho"

Josep Lanuza, el politólogo que es asesor externo de Carlos Mazón, asegura que este estuvo en el Palau de la Generalitat antes de las 20 horas del 29 de octubre de 2024. Así, en relación a la información publicada ayer por este diario, afirma que es "falso" que el president llegara a las 20 horas al Palau de la Generalitat. "En ese momento fue cuando nos fuimos al Centro de Emergencias de l’Eliana, pero el presidente había llegado con anterioridad. Yo mismo estuve presente mientras realizaba llamadas y hablando con él en su despacho", señala en un escrito dirigido a Levante-EMV en respuesta a la información publicada por este diario con el titular "Presidente, hay muchos muertos".

"Imagen inexacta para mi reputación profesional"

Josep Lanuza niega en el texto remitido que informara el 29-O al president de que había muertos a las 20 horas. "Una información de la que nadie supo nada hasta entrada la madrugada, como confirmó el gobierno central y varios testigos", asevera. Según el relato expresado por este consultor contratado por el PPCV, "el contexto descrito en la noticia corresponde en modo alguno con la realidad". Según el relato incluido en su rectificación, "a las 20 horas del 29 de octubre de 2024, el president estaba en disposición de salir hacia el Centro de Emergencias de l’Eliana" y lamenta que se transmita a la opinión pública "una imagen inexacta y perjudicial tanto para mi reputación profesional como para la actividad que desempeño".

Presencia habitual en el Palau

Fuentes de la Generalitat se han puesto por su parte en contacto con este periódico para "ratificar" la comunicación de Lanuza. El politólogo es una presencia habitual en el Palau en el entorno de Mazón si bien no es asesor de Presidencia, sino un contratado por el PPCV para "campañas publicitarias" con honorarios por esa actividad.