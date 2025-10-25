Saiz avisa al PP de que sus votantes se irán a Vox si siguen copiando las propuestas de Abascal en inmigración

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado al PP de Alberto Núñez Feijóo de copiar las políticas migratorias que plantea Vox y, a renglón seguido, ha avisado a los conservadores de que si siguen la estela de Santiago Abascal sus votantes acabarán votando al partido de extrema derecha. Además, ha reivindicado la necesidad de ser "manifiestamente antirracistas" ante los discursos del odio que difunden algunas formaciones políticas.

"Si votan como Vox, si hacen las mismas políticas de Vox, no será de extrañar que sus votantes voten a Vox", ha dicho la dirigente socialista en una mesa redonda en el marco de las jornadas 'Atrévete a construir futuro. Los Fondos Next Generation, motor de crecimiento en Castilla y León'. En esta línea, Saiz ha asegurado que "ya no hay diferencia" entre el discurso del PP y el de Vox a la hora de encarar la cuestión migratoria en España.

A modo de ejemplo, la ministra ha recordado que populares y ultras votaron juntos hace unas semanas para "eliminar la figura del arraigo" de la legislación española. A este respecto, Saiz ha reivindicado que desde 2022 hay más de 640.000 personas que han visto regularizada su situación en España gracias a esta figura. También ha sacado pecho de que el premio Nobel en Economía en 2001, Joseph Stiglitz, haya dicho que "España gestiona la migración mejor que casi cualquier país".

Las palabras de la ministra llegan pocos días antes de que el PP vaya a forzar una votación en el Congreso para debatir su plan migratorio, con medidas como establecer un sistema de autorizaciones para migrantes por puntos. En concreto, los populares defenderán una iniciativa para instar al Ejecutivo a establecer un sistema de autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo por puntos, "transparente y objetivo", que valore la formación, la experiencia, el idioma y la integración. Además, reclaman "retornos y expulsiones rápidos y efectivos" y establecer la expulsión "como regla general ante la comisión de delitos graves o reincidencia dolosa".