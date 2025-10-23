Junts convoca a la dirección el lunes para decidir si retira su apoyo a Sánchez

Junts celebrará este lunes una reunión de la dirección en Perpinyà para decidir si retira su apoyo a Sánchez, según ha podido saber El Periódico. La convocatoria tiene por objetivo hacer balance del pacto de Bruselas y habrá turno abierto de preguntas para que todos los asistentes puedan expresar su opinión. La cita llega después de que Míriam Nogueras avisara este miércoles de que ha llegado la hora del cambio.