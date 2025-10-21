El Congreso cita a Mazón el 17 de noviembre en la comisión de la dana

Carlos Mazón deberá acudir al Congreso de los Diputados el próximo 17 de noviembre, a las 10:30 horas, para comparecer en la comisión de investigación sobre la dana. El president de la Generalitat lo hará después de que 13 víctimas de la riada hayan pasado por la Cámara Baja para explicar lo que vivieron aquel día.

En su primera reunión desde que se aprobó la comisión en marzo, el PSOE y Sumar han logrado el apoyo de todos sus socios parlamentarios para aprobar un plan de trabajo que se divide en dos fases. La primera etapa estará centrada en la investigación de lo ocurrido el 29 de octubre del pasado año, cuando la dana arrasó gran parte de Valencia, cobrándose la vida de 228 personas. Para ello, las primeras en comparecer serán 13 víctimas. La primera de ellas, como han acordado hoy, acudirá a la Cámara Baja el próximo 3 de noviembre.

Después será el turno del president de la Generalitat, Carlos Mazón; de la exconsellera de Justicia i Interior Salomé Pradas; de la exjefa de gabinete de esta, Silvia Soriano; de la periodista con la que comió Mazón el día de la dana, Maribel Vilaplana; y del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. En el listado de 100 comparecientes que se ha aprobado este martes para esta fase también hay media decena de consellers de la Generalitat, así como técnicos, trabajadores de la Generalitat, del servicio de emergencias 112 o de la policía.