Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CUOTA DE AUTÓNOMOS

Sumar celebra la "rectificación" del Gobierno en la cuota de autónomos mientras Podemos exige bajarlas para tener sus votos

El socio minoritario del Gobierno pide vincular las cuotas a los ingresos reales

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la rueda de prensa ofrecida este lunes.

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la rueda de prensa ofrecida este lunes. / Daniel Gonzalez / EFE

Ana Cabanillas

Madrid

La polémica sobre la reforma de las cuotas de autónomas cae en la izquierda del PSOE de forma desigual. El Ministerio de Seguridad Social pasó de proponer un aumento de cuotas a mantener su congelación. Una "rectificación" que Sumar ha celebrado y que sin embargo es insuficiente para Podemos, que aprovecha este asunto para incluir una exigencia más a su larga de condiciones al Gobierno y reclamar la bajada de la aportación a estos trabajadores para poder contar con sus votos.

"Si el Gobierno quiere los votos de Podemos, nada de congelación, tienen que bajar la cuota de los autónomos que menos ganan y subirsela a los autónomos que ganan más", destacó en rueda de prensa el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que añadió que "la fórmula de hacer sosteible el sistema es mediante la progresividad". Una exigencia de los morados unen a su lista, en la que ya han exigido romper relaciones diplomáticas con el Gobierno de Israel o bajar por ley los precios de alquiler.

En Sumar han celebrado que el departamento de Elma Sanz "haya rectificado" . "Proponía subidas injustas y que estaban fuera de lugar, las cuotas de los autónomos tienen que guiarse siempre con criterios de justicia social", defendió el portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, que atribuyó a su partido el cambio en la postura del Gobierno: "Celebramos desde Sumar que la ministra nos haya escuchado y haya rectificado".

En este sentido, Urtasun alabó la labor de los autónomos, que cifró en 3,4 millones, asegurando que "son sectores altamente productivos y una pieza clave para el mantenimiento de una economía productiva, para el crecimiento de España".

El portavoz de Sumar también propuso seis puntos clave para una eventual reforma del sistema de cotización de autónomos, entre ellas la vinculación de las cotizaciones a los ingresos reales; la garantía de progresividad; la mejora de la protección social del colectivo autónomo; La atención específica a los autónomos con ingresos bajos o irregulares; el apoyo al inicio de actividad y fomento del emprendimiento; y por último la implantación del IVA franquiciado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
  2. La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
  3. Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
  4. Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
  5. Muere la mujer de Vilagarcía arrollada por una vaca en el San Froilán de Lugo
  6. Galicia tendrá una de las cuatro fábricas europeas que harán IA experimental
  7. Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
  8. Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa

Gobierno y oposición adulan a la empresa familiar, a pesar de las críticas al bloqueo político

Gobierno y oposición adulan a la empresa familiar, a pesar de las críticas al bloqueo político

Los minicerebros humanos de laboratorio le dan poder a una nueva generación de ordenadores

Los minicerebros humanos de laboratorio le dan poder a una nueva generación de ordenadores

María Deza deja el Concello de Sanxenxo para dirigir la Axencia de Infraestruturas

María Deza deja el Concello de Sanxenxo para dirigir la Axencia de Infraestruturas

Muere el general serbio Nebojsa Pavkovic, condenado por crímenes de guerra durante la guerra de Kosovo

Muere el general serbio Nebojsa Pavkovic, condenado por crímenes de guerra durante la guerra de Kosovo

La Xunta anula la concesión de autobuses a Lugove cinco años antes de lo previsto

La Xunta anula la concesión de autobuses a Lugove cinco años antes de lo previsto

Penas que suman 30 años de prisión para la red que tepaicheaba con droga en A Doblada

Penas que suman 30 años de prisión para la red que tepaicheaba con droga en A Doblada

García Ortiz propone a Carmen Eiró para la Fiscalía Superior de Galicia

García Ortiz propone a Carmen Eiró para la Fiscalía Superior de Galicia

Sumar celebra la "rectificación" del Gobierno en la cuota de autónomos mientras Podemos exige bajarlas para tener sus votos

Sumar celebra la "rectificación" del Gobierno en la cuota de autónomos mientras Podemos exige bajarlas para tener sus votos
Tracking Pixel Contents