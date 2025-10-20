Feijóo carga contra la “décima subida a los autónomos” y la “asfixia fiscal” del Gobierno de Sánchez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, arremetió este lunes contra la política económica del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez y cómo sus medidas alimentan la desafección. Es más, denunció la “décima subida a los autónomos” de sus cuotas de cotización y la “asfixia fiscal” de los trabajadores en general.

“España vive un fuerte problema de desafección por varios motivos íntimamente relacionados: La presión fiscal, que asfixia al país, la sensación de que pagamos más y recibimos menos, la impunidad que se fomenta desde el gobierno, la desconfianza del emprendedor, la burocracia y el intervencionismo”, enumeró Feijóo.

En su participación en el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, el presidente del PP ahondó en su crítica al Gobierno por la falta de presupuestos generales y demandó, una vez más, elecciones, porque “cuando un país como Francia no aprueba el presupuesto, hay un cambio de gobierno”. A su juicio, un gobierno que no planifica improvisa. Un país que improvisa se pierde. Presupuestar es decidir” y “no presupuestar es rendirse al desgobierno”

Feijóo también defendió que “la política no puede pedir sacrificios a los ciudadanos mientras tolera abusos en sus propias filas. Sin honestidad no hay ejemplo, y sin ejemplo no hay autoridad moral” de manera que “restaurar la decencia en la gestión es el cambio urgente que necesita nuestro país”.