Sánchez multiplica los frentes con Ayuso para cohesionar a la izquierda ante el nuevo ciclo electoral

El Gobierno está convirtiendo la confrontación de modelos con las comunidades autónomas gobernadas por el PP en su principal caballo de batalla. Los dos últimos Consejos de Ministros los han protagonizado asuntos como la defensa de la universidad pública o el derecho al aborto con los que se han multiplicado los frentes contra la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso. A los abiertos en el Tribunal Constitucional por la aplicación de la ley de memoria democrática o los derechos LGTBI se sumó esta semana la amenaza de un contencioso administrativo si la Comunidad de Madrid, además de Aragón y Baleares, no cumple en el plazo de un mes con la creación del registro de sanitarios objetores al aborto, como mandata la ley.

En el PSOE reconocen a la presidenta madrileña como máximo exponente del ala dura del partido que estaría imponiendo sus tesis en Génova. Para confrontar con el PP, entienden, se debe confrontar con ella. Un pegamento para cohesionar a la izquierda y que actúa como elemento movilizador del votante progresista. En un momento en el que los socialistas buscan acaparar las banderas de la izquierda, como con la causa propalestina o el feminismo, y aguantar en las encuestas de intención de voto a los envites judiciales, erigirse en fuerza de choque ante la “ola reaccionaria” sirve también para cohesionar al bloque progresista de cara al próximo ciclo electoral.

En el horizonte del primer semestre de 2026 se celebrarán las elecciones de Castilla y León y las andaluzas, para las que el PSOE ya engrasa la maquinaria. El próximo fin de semana, Pedro Sánchez ungirá en León al candidato socialista a la Junta, el alcalde de Soria Carlos Martínez, como ya lo ha hecho en Andalucía con la vicepresidenta primera María Jesús Montero. Con hasta cinco ministros candidatos, en las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros se ha redoblado la ofensiva territorial desde Moncloa.

El propio Sánchez utilizó su respuesta a Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control al Gobierno de esta semana para azuzar la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía y la polémica por el aborto con Ayuso. En Ferraz blanden encuestas internas para asegurar que Juanma Moreno habría perdido ya la mayoría absoluta por el escándalo en la sanidad ante los retrasos en los diagnósticos de cáncer. “El PP está preocupado y tiene motivos. La sanidad no es un tema cualquiera y con la salud no se juega”, apuntan desde la cúpula socialista.

Sus pronósticos para Castilla y León pasan por competir con Alfonso Fernández Mañueco, apuntando que podrían convertirse en primera fuerza en siete de las nuevas circunscripciones electorales. Principalmente por el auge de Vox, que restaría apoyos al PP, pero sin dejar de asumir que el bloque conservador estaría en mejores condiciones de sumar mayoría. Se trataría de movimientos intrabloques, con el objetivo del PSOE de acaparar buena parte del voto progresista, debido a la debilidad del espacio a su izquierda en este territorio, con una presencia testimonial en las Cortes.

Las banderas de Sumar

La paradoja de una hipotética victoria electoral a la que aspiran, tras quedar a menos de un punto y medio del PP en los comicios de 2022, sería que no les serviría para gobernar. Con todo, y como ya ocurrió en las últimas generales, la necesidad de pactos postelectorales entre PP y Vox espolearían la estrategia del Gobierno para presentarse como dique a un gobierno de Feijóo “con Abascal de vicepresidente”.

El PSOE siempre se debatió entre dar oxígeno al espacio a su izquierda, a quien necesita para gobernar en un contexto multipartidista de política de bloques, o medrar a su costa. La debilidad crónica de Sumar en las encuestas y la fragmentación con una acusada competición con Podemos, que perjudican su capacidad para convertir votos en escaños en el marco de la actual ley electoral, ha disipado dudas sobre la estrategia a seguir.

“Democracia siempre”

Con la necesidad imperiosa de paliar la pérdida de apoyos ante el impacto del caso Koldo, el PSOE está apostando por intentar capitalizar banderas en disputa. Como ha ocurrido con el “genocidio” en Gaza, espoleando incluso la movilización social desde el propio Gobierno, o con la cuestión del aborto. De hecho, su blindaje en la Constitución fue una propuesta de Sumar a la que siempre se había resistido el PSOE. Hasta ahora, cuando se ha apropiado el ministerio de Igualdad de dicha reforma constitucional para promoverla desde el Consejo de Ministros.

Sánchez también está tejiendo redes diplomáticas con otros líderes para erigirse en figura de referencia frente a lo que ha dado en llamar internacional reaccionaria, situando a Vox como su máximo exponente en España. Para ello se celebrará en España una cumbre de líderes de gobiernos progresistas contra la ‘ola ultra’. Bajo la denominación de “Democracia siempre”, Sánchez será el anfitrión de una cumbre con la que pretende pasar a la “ofensiva” ante el avance de los sectores reaccionarios. En ella está prevista la participación de gobiernos con los que suele identificarse el espacio a su izquierda, como el del colombiano Gustavo Petro, de la mexicana Claudia Sheinbaum o del chileno Gabriel Boric.