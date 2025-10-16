El Gobierno se desmarca del enfrentamiento entre la RAE y el Instituto Cervantes

El choque abierto entre el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y su homólogo en la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha obligado al Gobierno a dejar clara su neutralidad. Tras una semana de dimes y diretes entre ambas instituciones en la que ha llegado a colarse el académico Arturo Pérez-Reverte, acusando al ministro José Manuel Albares de querer "controlar" la RAE, fuentes del departamento de Exteriores han rechazado que estas sean sus intenciones y se han desmarcado de García Montero, asegurando que el Instituto Cervantes no depende "exclusivamente" de este ministerio.

"Experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias. Eso personalmente crea distancia", de esta manera definió García Montero a su homólogo en la RAE el pasado jueves, señalando que lejos de ser filólogo era catedrático en Derecho Administrativo. Estas palabras llevaron a la Academia a emitir un comunicado mostrando su "absoluta repulsa" por tales "incomprensibles manifestaciones". Las discrepancias han continuado estos días en el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) celebrado en Perú y que coorganizan ambas organizaciones.

Sin embargo, el conflicto ha escalado a raíz de unas declaraciones de Pérez-Revente. En un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter, el académico denuncia que la "incompetencia" de los sucesivos ministros de Exteriores y, en especial, de Albares, ha llevado a España a "perder la América hispana" y que el único "vínculo de prestigio diplomático que aún mantiene" es la RAE. Sin embargo, apunta, Exteriores quiere utilizar al "mediocre y paniaguado" director del Instituto Cervantes para "colonizar el ámbito natural de la RAE" y "controlar también la Academia".

"O sea, ponerla a su servicio y contaminarla como han hecho con todas las instituciones españolas", concluye el mensaje de Pérez-Reverte. Ante estas declaraciones, fuentes del Ministerio de Exteriores aseguran que ni ejercen "ni quieren ejercer ningún control" sobre la RAE y reivindican el apoyo financiero que aportan a través de distintas becas. Además, ponen en valor que Albares ha visitado en varias ocasiones a Muñoz Machado y que ambos mantienen "una excelente relación".

Y, a la vez que niegan un choque con la Real Academia Española, las mismas fuentes se desmarcan del Instituto Cervantes asegurando que este no depende "exclusivamente" de Exteriores. Así, detallan que se trata de una "entidad con personalidad jurídica y patrimonio propio" y que la presidencia de honor de su patronato la ostenta Felipe VI y que entre sus miembros están los ministros de Educación, Cultura y Exteriores, así como dirigentes de otros departamentos e, incluso, el propio director de la RAE.