Caso Koldo
Sánchez reconoce haber recibido pagos en efectivo del PSOE en “alguna ocasión” y niega financiación ilegal
El jefe del Ejecutivo subraya que esta práctica documentada en el informe de la UCO sobre Ábalos es "legal" y la normaliza “como hacen todas empresas”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha apoyado en el propio informe de la UCO sobre José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del partido, para negar financiación irregular del PSOE, como sí interpretan desde la oposición. Una línea roja de los socios que habría quedado descartada según el jefe del Ejecutivo porque “no hay ningún indicio que lo apunte, todos los gastos están acreditados, auditados y no hay descuadres”, ha subrayado durante una entrevista esta mañana en la Cadena Ser a respecto de los sobres entregados a exsecretario de Organización, por liquidaciones de gastos.
Una práctica que ha tildado de “legal” y normalizado “como hacen todas empresas”. Es más, Sánchez ha reconocido que en su caso, como secretario general, no era habitual que recibiese estos ingresos en efectivo, pero sí ha manifestado que “seguro en alguna ocasión he tenido ese tipo de liquidaciones de gastos”.
Suscríbete para seguir leyendo
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- Cae en Vigo el primer premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad
- Últimas cenas en la Capilla Sixtina gastronómica de Vigo
- Rueda, sobre el Ifevi: «En Vigo, con Caballero, es imposible hacer nada»
- Más de un millar de vecinos se concentran contra la subida de la basura en Cangas y hay intentos de entrar por la fuerza en la asamblea
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»
- Choca con su vehículo contra el muro de una casa en Vigo y llama para que lo rescaten