Feijóo propone un registro de médicos dispuestos a practicar abortos y no de objetores

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que si gobierna lo que él crearía no es un listado de médicos objetores para realizar abortos, como exige hoy en día la ley, sino uno en el que aparezcan todos los médicos dispuestos a realizar abortos.

"Cuando llegue al Gobierno, la lista será la contraria, y es que lo importante para una mujer es saber qué ginecólogos, qué obstetras están a disposición de ellas", ha apuntado en una entrevista en Antena 3.

Posteriormente, la vicesecretaria de Acción Sectorial de esa formación, Alma Ezcurra, ha aclarado en rueda de prensa que con esta propuesta Feijóo quiere poner de relieve que el PP no es un partido de "listas negras" y sí de "cumplir con la legalidad".

Y ha apostillado que si a alguien no le gusta la ley en vigor tendrá que ganar la elecciones para cambiarla, para añadir: "Para eso trabajamos en el PP".

Ezcurra ha manifestado además que si alguien dice que no se cumple la ley en las comunidades donde gobierna "estará mintiendo".

El líder del PP había manifestado que a una mujer lo que "le interesa saber" no es "cuáles son los médicos que no están dispuestos a atenderla" sino "cuáles son los médicos que la pueden asistir".

Según Feijóo, los médicos están "en su derecho" a declararse objetores de conciencia y no querer practicar abortos. "Admitamos las posibilidades que tiene una mujer para abortar y admitamos las posibilidades que tiene un médico para no practicar un aborto", ha declarado.

La semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió una carta a los presidentes autonómicos de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid, dándoles tres meses para crear el registro de objetores de conciencia para la práctica del aborto, como marca la ley.

Todo ello a raíz de la polémica desatada después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, aprobara una iniciativa de Vox para que las mujeres recibieran información del presunto "trauma posaborto", que no existe según los expertos.

Pese a que la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado crear el registro, Feijóo ha afirmado hoy que Madrid no se ha declarado "en rebelión para nada".

"La interrupción voluntaria del embarazo se realiza en los hospitales de Madrid de acuerdo con el criterio de los facultativos todos los días y todas las semanas", ha reiterado.

El líder del PP ha dicho además que desconfía de datos como que en Madrid sólo el 1 % de los abortos se realizan en la sanidad pública y que, según los datos de los que él dispone, "incluso algunas interrupciones de embarazos de Castilla la Mancha se derivaban a los hospitales de Madrid".

Feijóo ha afirmado que la carta publicada la semana pasada, el mismo día en el que Díaz Ayuso dijo en la Asamblea de Madrid que no va a entregar el listado de objetores, iba dirigida al presidente, Pedro Sánchez, y no a la presidenta madrileña.

Como ya afirmó en esa carta, ha insistido, la posición del PP es "muy clara", que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo lleva vigente en España más de 30 años y que si una mujer quiere abortar puede hacerlo "con el mejor asesoramiento médico y psicológico y de acuerdo con las leyes".

La ley del aborto se cumple en España y los presidentes del PP la cumplen, ha asegurado el líder popular, quien ha afirmado que los problemas de España no son estos y que estos debates son "ridículos".