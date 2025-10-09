Sánchez habla de "coraje" en su felicitación por el Día de la Comunidad Valenciana y Feijóo borra a Mazón de su mensaje

Un Nou d’Octubre, Día de la Comunidad Valenciana, marcado por la dana, cuyo primer aniversario se cumple dentro de unos días. Así ven Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo la festividad valenciana este año. Tanto el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como el secretario general del PP, Alberto Núñez Feijóo, han felicitado en redes sociales al pueblo valenciano. El primero lo ha hecho destacando su “coraje” ante la dana. El segundo, asegurando su “compromiso” y el del PP con la Comunidad Valenciana y sin referencias a su compañero de partido, el president Carlos Mazón, cuya gestión de la dana está en el punto de mira social y judicial desde la catástrofe que mató a 229 personas.

Ambos han escrito su mensaje en castellano, aunque con frases en valenciano. En el caso de Sánchez, incluye una imagen de la Senyera.

“No olvidar a todos los que perdieron la vida”

La no referencia a Mazón es un vacío significativo en el caso del líder nacional de su partido. “En un día de la Comunidad Valenciana tan significativo como este, marcado por el primer aniversario de la dana en las próximas semanas, quiero reafirmar mi compromiso y el del @ppopular con esta tierra”, ha compartido en X (antes Twitter) el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. No habla, pues, del "compromiso" del president valenciano.

Asegura que su esfuerzo “sigue centrado en apoyar a los afectados, facilitar su vuelta a la normalidad y no olvidar a todos los que perdieron la vida y sus familias”. “Valencians, en peu alcem-se”, concluye.

“Dignidad y coraje”

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho referencia al 9 d’Octubre, como “día grande del pueblo valenciano”. “Quiero expresar mi admiración y afecto por una tierra que ha sabido levantarse con dignidad y coraje tras la dana”, ha destacado. Esta parte del mensaje está en castellano.