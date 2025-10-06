Para evitar derivaciones
El Gobierno requiere a Madrid, Baleares, Asturias y Aragón crear el registro de objetores al aborto
Se les da tres meses para crear y regular el Registro de Personal as Objetoras, con el objetivo de evitar dificultades en la interrupción voluntaria del embarazo, como derivaciones a la privada y otros territorios
El Gobierno da un nuevo paso en su contraofensiva para garantizar el derecho al aborto. Aragón, Asturias, Illes Balears y Madrid han recibido un requerimiento formal por parte del Ejecutivo en el que se les da tres meses para crear y regular el Registro de Personal as Objetoras, con el objetivo de evitar dificultades en la interrupción voluntaria del embarazo, como derivaciones a la privada y otros territorios. Con este requerimiento, fuentes del Gobierno argumentan que busca "garantizar que todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y asegurar que este derecho se ejerza en la sanidad pública y con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad".
El Ejecutivo ya mantuvo durante la anterior legislatura un choque con el gobierno de Castilla y León por un protocolo para evitar abortos. El plan consistía en la derivación a los equipos de salud mental de mujeres embarazadas "que lo requieran", como fórmula para prevenir abortos, además del ofrecimiento de una cuarta ecografía en el primer trimestre del embarazo para que los progenitores puedan "escuchar el latido del bebé" y una ecografía 4D antes de interrumpirlo.
