Israel-Palestina
Marlaska dice que el Gobierno responderá a las denuncias de los españoles de la flotilla
EFE
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que el Gobierno responderá a las denuncias de los activistas españoles de la flotilla, pero ha mostrado su cautela sobre las medidas jurídicas que se podrían adoptar a la espera de que el resto de españoles regresen hoy.
En declaraciones en TVE, Marlaska ha recordado que el Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado están siendo "proactivas" al personarse en la Corte Penal Internacional, pero que no se pueden anticipar calificaciones jurídicas sobre lo sucedido con la flotilla.
"Los hechos habrá que concretarlos", ha añadido antes de apuntar que si se han producido esos abordajes en aguas internacionales los convenios son claros y tienen calificación jurídica tanto de carácter internacional como en el ámbito nacional, ya que se trataría de una "una privación de libertad absolutamente ilegal de las personas víctimas de esos hechos".
Marlaska ha considerado que en esa posible investigación judicial española "ayudaría y mucho" que estos activistas presentaran una denuncia sobre esos presuntos malos tratos y vejaciones sufridas en Israel.
No obstante, el ministro ha preferido ser cauteloso y esperar a que regresen el resto de españoles: "Luego ya decidiremos como Gobierno y ya anunciaremos qué medidas podríamos tomar".
En opinión de Marlaska, los activistas de la flotilla han tenido una conducta "absolutamente ejemplar" y han logrado la toma de conciencia de la sociedad e incluso, ha dicho, "han provocado la propuesta de acuerdo de paz".
Preguntado sobre el informe que la unidad Central Operativa (UCO) ha remitido al Tribunal Supremo sobre el patrimonio del exministro y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos, Marlaska ha señalado que no ve "ningún" elemento en dicho documento que hable de posible financiación irregular del PSOE.
"De todas formas, será la autoridad judicial la que en el marco de la investigación concluya", ha sostenido el ministro quien ha reprochado al PP que vuelva a utilizar el bulo y la desinformación para atacar el Gobierno. EFE
