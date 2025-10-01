Sánchez a Netanyahu sobre la flotilla a Gaza: “No representa ninguna amenaza para Israel”

Pedro Sánchez se ha dirigido al Gobierno de Benjamín Netanyahu para que evite una intervención de la flotilla rumbo a Gaza con ayuda humanitaria. "No representaron un peligro ni una amenaza para Israel", ha asegurado antes de participar este mediodía en la cumbre informal de líderes europeos en Copenhague. El presidente del Gobierno también ha remarcado que esta misión humanitaria no habría tenido lugar si el Gobierno de Israel hubiese permitido la entrada de la UNRWA y el reparto de esa ayuda humanitaria por parte de Naciones Unidas.

El Ejecutivo ha pedido durante las últimas horas a sus integrantes, entre los que se incluye medio centenar de nacionales españoles, que no entren en la zona de exclusión. Una petición que han desoído. Pese a ello, el jefe del Ejecutivo ha garantizado que "aquellos compatriotas que están en las flotillas van a contar con toda la protección diplomática".

Fuentes de Moncloa recordaron anoche que la fragata enviada para posibles operaciones de rescate, en caso de agresión, no podrá entrar en la zona de exclusión establecida por el ejército israelí, todavía en aguas internacionales, "ya que hacerlo pondría en riesgo la integridad física de su tripulación y de la propia flotilla". Se trata del buque de Acción Marítima Furor P-46, que partió del puerto de Cartagena el pasado miércoles. La misión de la flotilla "es encomiable y legítima", remarcaron las mismas fuentes, pero sin dejar de subrayar que "las vidas de sus integrantes tiene que estar por encima".

En la misma línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su participación este miércoles en un diálogo sobre la política de Defensa en el Cercle d'Economia de Barcelona, pidió "responsabilidad" a la Global Sumud Flotilla (GSF), que lleva alimentos y medicamentos a Gaza, ya que si entran en la zona de exclusión definida por Israel "pueden poner en riesgo la vida de muchas personas". El Gobierno está en contacto tanto con los ciudadanos españoles que viajan en la flotilla como con otros países que tienen integrantes.

El barco Sirius, donde se encuentra buena parte de los 50 españoles, incluida la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, fue "rodeado de fragatas y un submarino" esta pasada madrugada, según han denunciado desde la tripulación. Sus sistemas de navegación fueron apagados y tras recuperarlos, la flotilla ha decidido seguir rumbo a Gaza, a pesar de encontrarse en la zona que Israel considera aguas de exclusión.

Intervención de la UE

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha urgido al Ejecutivo a apoyar a los activistas de la flotilla. "Nuestro país tiene que darles apoyo. Son españoles y españolas que están defendiendo la legalidad internacional frente a un criminal de guerra que se llama Netanyahu sobre el que pesa una orden de detención", recriminó durante una rueda de prensa tras reunirse con una comisión de expertos del salario mínimo. La líder de Sumar ha reclamado también a la UE intervenir "para dar seguridad, salvaguarda y denunciar lo que está haciendo Netanyahu".

En las últimas horas, el Gobierno de Tel Aviv ha intensificado su campaña de comunicación asegurando que Hamás está detrás de la organización de la flotilla. Asegura que han "descubierto documentos oficiales de Hamás en la Franja de Gaza" que "por primera vez demuestran el "involucramiento directo de Hamás" en la financiación y ejecución de la Global Sumud Flotilla a Gaza".