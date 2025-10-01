Investigación a la mujer del presidente
El juez Peinado valora ofrecer a Hacienda ser acusación contra Begoña Gómez para reclamar por su presunta malversación
La acusaciones solicitan la práctica de hasta once nuevas diligencias que incluyen una investigación patrimonial a la asesora en Moncloa
Una vez el pasado sábado inicio la senda que puede llevar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez ante un tribunal del jurado por malversación, el juez Juan Carlos Peinado tiene sobre la mesa una importante batería de nuevas diligencias de prueba que han sido solicitadas por las acusaciones populares en relación con la presunta labor privada que habría realizado en su labor su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. Entre ellas, la de ofrecer acciones a Hacienda, para que se persone como acusación y reclame por los perjuicios económicos ocasionados al Estado.
Concretamente, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid debe resolver si, como tal como le solicitan las acusaciones bajo la dirección letrada de Hazte Oír, ofrece o no acciones a la Abogacía del Estado, en representación de la Intervención General "para que se persone como acusación particular y actúe en defensa de los intereses patrimoniales del Estado" a fin de reclamar a la mujer de Pedro Sánchez una indemnización por daños y los perjuicios económicos "que se desprendan directamente de los actos ilícitos cometidos e investigados" en esta pieza separada. Consideran que se ha afectado gravemente al erario público.
En su escrito, que se extiende a lo largo de 25 páginas y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se argumenta a favor de la existencia de indicios de malversación y se solicita otra decena de diligencias de prueba, que incluyen una investigación patrimonial a la trabajadora en Moncloa.
