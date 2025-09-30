El Gobierno destinará 2,4 millones de euros para la exhumación de cuerpos en fosas

El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto para destinar 2,4 millones de euros a la exhumación de cuerpos en fosas de la guerra civil y el franquismo localizadas en distintos municipios, de los cuales un millón se destinarán a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), según explicó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres.

Torres compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para dar cuenta de esta medida - también del recurso de anticonstitucionalidad que interprondrá el Gobierno contra los presupuestos canarios- y explicó que la FEMP distribuirá ese millón de euros para la exhumación de fosas que ya han sido analizadas y "donde presumiblemente hay seguridad de encontrar restos de personas que perdieron la vida durante la la guerra de España, la dictadura posterior ", así como para ayuntamientos como Viznar (Granada) y Nerva (Huelva). Precisamente, en la fosa de Viznar han sido localizados 171 cuerpos, entre los que no está el del poeta Federico García Lorca, y en Nerva 266, y en ambos casos se van a construir memoriales de "dignificación" a las víctimas.

Por otra parte, el ministro también señaló que la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 establece también un plazo para que los nietos y los hijos de exiliados españoles que se fueron a América pudieran obtener la nacionalidad española y, según datos a finales del mes de julio, lo han solictado 876 321 personas, de las 240 000 lo han logrado, según datos oficiales de julio.