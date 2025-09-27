Tellado, durante la cumbre del PP en Murcia: el ingreso mínimo vital "no puede convertirse en un efecto llamada"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha dicho este sábado a las puertas del restaurante Palacete de la Seda, en Murcia, que el ingreso mínimo vital nació para proteger a quienes lo necesitan de verdad, "pero no para convertirse en un efecto llamada y un agravio para las familias que cotizan" a la Seguridad Social.

Tellado, que ha hecho estas declaraciones durante la reunión de presidentes autonómicos del PP que se celebra este fin de semana en Murcia y en la que, entre otros temas, se tratará sobre el tema de la inmigración, considera que la política migratoria es uno de los desafíos más grandes de España en la actualidad y reafirma el compromiso de su partido en "recuperar el orden y la ley, proteger las fronteras, luchar contra las mafias y expulsar a los que vengan a delinquir y garantizar la integración de quien viene a sumar".

"Nos guiará una máxima; contribuir tiene que ser condición para permanecer", ha recalcado, y reiteró que las ayudas sociales no pueden convertirse en un efecto llamada a la ilegalidad. A su juicio, la gestión de la inmigración del Gobierno supone un "agravio" para las familias que cotizan, para los autónomos, para los parados que han contribuido al sistema, "e injusto para los que siempre han tirado del carro", así como para "los cientos de miles de inmigrantes que se esfuerzan cada día".

Otros temas tratados

Otra cuestión que está siendo tratada en este encuentro es el tema del transporte ferroviario, y este sentido ha avanzado que están trabajando en un catálogo integral de soluciones que incluye un plan de contingencia para el servicio ferroviario, recuperar las indemnizaciones por retrasos en el AVE y, también, un Plan Nacional de Infraestructuras de Movilidad que vuelva a activar la "inversión perdida en estos años sin Presupuestos".

Además ha arremetido contra el ministro de Transporte, Oscar Puente, por llevar al servicio ferroviario "al caos" y por "abandonar" a la España rural, reduciendo las paradas y las frecuencias de los trenes en las pequeñas localidades por donde antes se detenía el tren.

Además ha aprovechado la ocasión para criticar el fallo de las pulseras antimaltrato y, por ello, ha exigtido la dimisión de la ministra Ana Redondo y la realización de una auditoría externa del sistema empleado, así como que se trasladen los resultados a las comunidades autónomas. "Prometemos devolver al Gobierno de España la lucha por la igualdad real", ha manifestado en un vídeo difundido por la formación, dado que el encuentro se celebra a puerta cerrada.

En cuanto a la citación esta tarde de la mujer del presidente del gobierno, ha opinado que "es citada una vez más, para escarnio de Sánchez y todo su séquito, para vergüenza internacional". Asimismo, recordó que se trata "de hasta cinco delitos que se abrían cometido al calor de la presidencia del gobierno y España no se merece esta degradación". Por último, ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "debe irse", ya que "políticamente está sentenciado desde hace tiempo", y por ello debe permitir "que los españoles elijan un Gobierno limpio", en clara alusión a una convocatoria electoral.