POLÍTICA
Ayuso considera "suicida" la política de Sánchez para Palestina: "Pretendiendo aislar a Israel quien se queda sola es España"”
La presidenta madrileña considera que es la comunidad internacional la que debe pronunciarse sobre la solución de los dos Estados
Víctor Rodríguez
"Suicida", así ha considerado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la política de Pedro Sánchez para Palestina. “Pretendiendo aislar a Israel quien se queda sola es España. Es suicida que nuevamente Hamás te aplauda", ha señalado Ayuso, que asegura que el presidente del Gobierno ha elegido erigirse en "líder mundial de la extrema izquierda" cuando sus socios se hunden en las encuestas.
Sobre las palabras del Rey en Naciones Unidas en las que se ha referido como "masacre" la invasión de Gaza, Ayuso ha trasladado el “trabajo leal y apoyo absoluto” de la Comunidad de Madrid a la monarquía, aunque ha eludido manifestarse directamente en el trascurso de un desayuno informativo. "Mi opinión es que ojalá entreguen a los rehenes", ha señalado, y ha invitado a esperar a que Egipto y Jordania, "países limítrofes", se pronuncien sobre la solución de los dos Estados. "Sobre los dos estados ya será la comunidad internacional la que decida, no el presidente del Gobierno", ha señalado.
