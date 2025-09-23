IU apoya entre dudas el traspaso de inmigración de Junts y minimiza la fractura de Sumar, con dos diputados díscolos

Los cinco diputados de Izquierda Unida apoya finalmente el traspaso de competencias de inmigración a Catalunya pactado por PSOE y Junts. El partido de Antonio Maíllo mostró sus dudas hasta el último momento previo a la votación, después de que Podemos anunciara que tumbaría la propuesta al considerarla "racista". Finalmente apoyó la medida, minimizando la ruptura de Sumar. Dos diputados de Sumar -el de Compromís, Alberto Ibáñez, y el diputado de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo- votaron que no.

La iniciativa generó un gran debate en distintos sectores de Sumar, al considerar que la exposición de motivos de la proposición de ley de Junts, que planteaba la inmigración como un riesgo para la lengua catalana, podía tener tintes xenófobos. El diputado de Chunta Aragonesista, Pueyo, votó que no por sorpresa, sin haber avanzado el sentido del voto, aunque unas horas antes de la votación criticó que se cedieran competencias sólo a Catalunya y no al resto de territorios.

Sí era conocido el rechazo de Ibáñez, que este mismo este mismo martes confirmó su 'no', argumentando que no podía votar a favor de un texto que va más allá del ámbito competencial y cuyo preámbulo es "racista" y busca señalar a un colectivo vulnerable como los migrantes. En Sumar no ocultaban su malestar ante esta posición.

La ruptura finalmente se ha limitado a dos diputados, después de que los cinco de IU se hayan avenido a cumplir la disciplina de voto. En caso de que IU hubiera finalmente decidido rechazar o abstenerse ante esta iniciativa, existía el riesgo de que al menos dos diputados más hubieran seguido su estela. Un escenario que finalmente no se ha producido. En Sumar admitían que ese escenario supondría exhibir debilidad y poner en duda la unidad en la acció de Gobierno. "Nos mostraría como un grupo poco confiable". Finalmente las desavenencias han sido mínimas.

En la jornada de este martes, IU vinculó su apoyo a la iniciativa a obtener compromisos por parte de Junts en la ILP para la regularización de migarntes, y a lo largo del día su portavoz Enrique Santiago ha mantenido contactos tanto con Rafael Simancas, del PSOE, como con Junts. Finalmente, el partido ha terminado votando a favor de la medida, aunque no han aclarado si finalmente hay compromisos alcanzados.

La propia Yolanda Díaz llamó a filas este lunes en su intervención de apertura de curso ante su grupo en el Congreso de los Diputados, donde pidió el apoyo a la norma. "Este es un grupo plurinacional y tenemos que entender mejor que nadie la descentralizacion", dijo, reclamando que "cuanto más cerca está la competencia, mejor podemos gestionar". Argumentó también que "no porque esté en manos estatales la política es mejor", en una defensa del traspaso de competencias pactado entre PSOE y Junts, por el que el partido de Carles Puigdemont busca testear al Gobierno.