Directo | El Senado acoge una nueva comparecencia sobre la dana de Valencia

El Senado celebra este jueves, a partir de las 16:00 horas, una nueva sesión de la Comisión de Investigación destinada a esclarecer las circunstancias que rodearon la dana que golpeó el Valencia el pasado 29 de octubre de 2024.

En esta ocasión, está prevista la intervención de José Trigueros Rodrigo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, quien acudirá a la Cámara Alta para aportar la visión técnica del sector en torno a las causas, consecuencias y gestión del episodio meteorológico.

El Senado acoge una nueva comparecencia sobre la dana en Valencia. / ZIPI ARAGON / EFE

La comisión tiene como objetivo analizar no solo los factores que influyeron en la catástrofe, sino también la respuesta ofrecida por las diferentes administraciones competentes y las actuaciones necesarias para la recuperación de las zonas afectadas y la prevención de futuras DANAs.

La comparecencia de Trigueros se enmarca en una ronda de sesiones en la que participan expertos, responsables políticos y representantes de la sociedad civil con el fin de ofrecer una visión completa de lo ocurrido. El informe final de esta comisión, aún en fase preliminar, se espera que sirva de base para futuras políticas de gestión de emergencias y planificación territorial.