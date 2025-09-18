POLÍTICA
La polémica de las banderas palestinas se cuela en la Asamblea de Madrid: "A ver cuándo ponen una de España o de Madrid"
La portavoz socialista, Mar Espinar, ha desplegado la enseña palestina durante su intervención en el Pleno tras la prohibición en colegios que denuncia Marea Palestina
Víctor Rodríguez
Tras la polémica por la prohibición de banderas y símbolos propalestinos en colegios madrileños denunciada por la plataforma Marea Palestina, y con la invasión de Gaza, el debate en torno al uso del término genocidio y las medidas de presión contra Israel en el centro del tablero político nacional, y por ende regional, era previsible que la cuestión emergiera en la sesión de control a Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid.
Durante su turno de pregunta, la portavoz socialista, Mar Espinar, ha desplegado una bandera palestina, recordado el simbolismo de sus colores (el negro de la persecución, el blanco de la paz, el verde de la esperanza y el rojo de la sangre) y acusado a la presidenta madrileña de estar "en el lado incorrecto de la Historia". Entre aplausos de su bancada, Espinar ha asegurado que los manifestantes del pasado domingo en la Vuelta a España son "el Madrid que hace 20 años dijo no a la guerra", el Madrid que "dice no al genocidio" y el Madrid que dice no "a la gente que no tiene humanidad".
"A ver cuándo ponen una bandera de España o de Madrid, porque se les olvida a quiénes representan", ha contestado Ayuso, quien ha lamentado que vuelva "la izquierda del no a la guerra". A su juicio, el Gobierno y el PSOE madrileño están "a hacer ruido" y a atentar contra la imagen de España, porque "les abochorna Madrid". "Dan vergüenza de la A a la Z", ha zanjado.
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- Caballero vuelve a reclamar la gratuidad de la AP-9: «Y si tiene que ir por tramos, primero entre Vigo y Pontevedra»
- El Gobierno elige que siga todo igual en la AP-9 y liga su futuro a lo que diga Bruselas
- El Gobierno se contradice sobre el futuro de la AP-9 y crece el clamor por eliminar peajes