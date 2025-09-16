Exteriores convoca nuevamente a la encargada de negocios israelí tras acusar Israel a Sánchez de "antisemita"

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha convocado nuevamente este martes a la encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich, para protestar por "las inaceptables palabras" del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, sobre España y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "antisemita".

Fuentes de Exteriores han informado de que el ministro José Manuel Albares ha convocado a Erlich para expresarle su rechazo a unas declaraciones de su homólogo en Israel, que cargó este lunes contra España y Sánchez después de que el jefe del Ejecutivo reclamara la expulsión de Israel de competiciones deportivas y culturales internacionales como represalia por la "invasión" de la Franja de Gaza.

Este lunes Gideon Saar aseguró en un mensaje en sus redes sociales que "Sánchez y su gobierno comunista son antisemitas y enemigos de la verdad", para después recordar que "fue el estado terrorista Hamás el que invadió Israel y cometió la peor masacre contra judíos desde el Holocausto".

El ministro de Exteriores de Israel ha lanzado en estos últimos días varias críticas directas contra Sánchez, a quien el domingo acusó de "animar" a los manifestantes propalestinos antes de la cancelación de la última etapa de La Vuelta ciclista, que considera una "vergüenza" para España.

El presidente del Gobierno, sin embargo, reiteró este lunes que la posición del Ejecutivo es "clara y rotunda" en relación al conflicto y ha equiparado las acciones de Rusia con las de Israel. "Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más", reclamó.

Con todo, la semana pasada la cartera que dirige el ministro Albares ya convocó a la nueva encargada de negocios de Israel, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cargara contra Sánchez por decir que "España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque España no tiene armas nucleares".

"Eso supone una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo", valoró el mandatario israelí, un día después de que su Gobierno respondiera el lunes vetando la entrada de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud, Sira Rego, en respuesta a las medidas anunciadas por Sánchez.

Esta es la segunda ocasión en que Erlich es convocada a Exteriores desde que asumió el cargo el pasado mes de agosto. Su antecesor, Dan Poraz, que actualmente es ministro consejero de la Embajada, fue convocado en varias ocasiones desde que asumió la representación de Israel en España una vez que la embajadora, Rodica Radian-Gordon, fue llamada a consultas en mayo de 2024 por el reconocimiento de Palestina.