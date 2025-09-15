Marlaska justifica la interrupción de la Vuelta en plena marea de críticas políticas y policiales

En pleno rifirrafe político por la interrupción este domingo de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España a cargo de miles de manifestantes en favor de Palestina, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha felicitado a las fuerzas policiales que actuaron, ha deseado "el pronto restablecimiento" para la veintena de agentes heridos y ha apoyado este lunes las movilizaciones que dejaron sin podio ni llegada a meta, como "fruto de una manifestación social" de "una inmensa mayoría de españoles que ejercieron su derecho a manifestarse" en un país "que dice ya basta".

Sobre esa clave giraron las instrucciones impartidas por la cúpula de Interior al dispositivo de 1.400 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados para asegurar la Vuelta. Si esta quedó truncada y sin podio fue, entre otras razones, porque "la Policía Nacional gestionó una situación compleja en términos de proporcionalidad y conjugando esos dos derechos", en alusión al de manifestación y al de disputar y asistir a una prueba deportiva.

La presidenta de Madrid ha comentado lo sucedido como un "daño catastrófico". Sobre el asunto del impacto reputacional para España que diversas voces del Partido Popular deploran en los sucesos de ayer, Marlaska ha salido al paso diciendo: "Yo lo que vi ayer fue la imagen de de una sociedad comprometida con la paz en el mundo y unas fuerzas de seguridad del Estado absolutamente profesionales".

Críticas policiales

Marlaska ha defendido como adecuado el tamaño del dispositivo policial, que este domingo hizo algunas cargas en Madrid sin llegar a impedir la actuación de los manifestantes. Uno de los principales colectivos sindicales policiales, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) le contradice frontalmente. En una nota emitida la pasda noche lamenta: "Ha quedado demostrado fehacientemente que el dispositivo ha sido totalmente insuficiente. Se ha atado a los policías nacionales de pies y manos. En condiciones normales, la Vuelta nunca se hubiera cortado".

Para esa central sindical, "lo ocurrido hoy ha demostrado que claramente se ha buscado cortar la Vuelta comprometiendo la seguridad de los deportistas, de los ciudadanos y de la propia Policía, todo por conveniencia política".

La plataforma JUPOL, líder entre los sindicatos de la Policía, pide dimisiones por lo sucedido, la del ministro, la del delegado del Gobierno, Fran Martín Aguirre, y la del presidente del Gobierno y resume la situación en que se vio el dispotivo policial en Madrid con una frase: "No se puede soplar y sorber a la vez".