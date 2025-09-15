El audio que Koldo envió a Aldama para preparar la reunión en Industria: "Ya sabemos lo que tenemos que hacer"

"Me piden las personas que van a visitar al jefe de gabinete de Industria, ¿vale?; [el nombre de] la empresa y el motivo de la visita o número de expediente que quieren ver; pero mejor, la causa de la visita y que hablen genéricamente, y después específicamente ya sabemos todo lo que hay que hacer, ¿vale?". De esta forma se dirigía el 23 de diciembre de 2020 en una nota de voz de Whatsapp el exasesor de Transportes Koldo García al comisionista Víctor de Aldama, que pretendía "agilizar los trámites con Industria" con la intención de conseguir "licencias de los gasocentros" para la empresa Villafuel SL. En un mensaje de texto posterior el exasesor justifica el motivo por el que había enviado el audio: "Intenta conseguirlo, que me llamó él para pedírmelo".

EL PERIÓDICO ha tenido acceso a los mensajes y audios que interceptó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los teléfonos de Koldo García, Víctor de Aldama y otros investigados, que los agentes han remitido al juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso hidrocarburos, Santiago Pedraz. Este magistrado desmanteló con sus pesquisas una supuesta "organización criminal", siempre según el propio juez y la Fiscalía Anticorrupción, que estaría encabezada por el empresario Claudio Rivas Ruiz-Capillas y el propio Aldama, a quienes se les acusa de forma indiciaria de haber cometido un fraude de 182 millones en el IVA de los hidrocarburos.

La empresaria Leonor González Pano, y su abogado, llegan a declarar como testigo por el ‘caso Koldo’, ante el Tribunal Supremo, a 4 de junio de 2025, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press

En estos mensajes consta que Koldo García se dirigió a primera hora de la mañana del 28 de diciembre de 2020 al entonces jefe de Gabinete de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart, para mediar por la empresa de Claudio Rivas Ruiz-Capillas, que meses después adquirió mediante la firma Have Got Time SL el chalé de La Alcaidesa en Cádiz, en el que el exministro y su familia pasaron unas vacaciones, hasta que fueron desahuciados por impago.

"Que manden un correo"

"Que manden correo pidiendo la reunión. Y la reunión será el día 14 de enero miércoles a las 12:00", ordenó Koldo García a Víctor de Aldama, quien representaba a la empresa Villafuel.

Y en un mensaje posterior a Bidart, Koldo García le facilitó los nombres y los DNI de las personas con las que le había pedido que se reuniera. Se trata de Claudio Rivas Ruiz-Capillas, Carmen Pano (la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros a Ferraz en nombre de Aldama) y Álvaro Gallego (empresario amigo del primero y al que ella identificó como quien la llevó a la sede socialista). También le envió la matrícula del vehículo en el que llegarían al ministerio para que no tuvieran problema.

Tras tratar sin éxito de hablar con Bidart, el exasesor decide no esperar ya más: "Yo iré a las 16 horas allí", le dice en un nuevo mensaje, al que sigue otro: "Si puedes me atiendes 2 m y me voy (sic)". La respuesta que recibe es un "Ok".

Pagos "en efectivo"

El 19 de diciembre de 2020, tan solo cinco días antes del audio en el que Koldo reclama los datos sobre la empresa Villafuel a Aldama, Leonor González Pano, imputada también en diferentes causas sobre el fraude en el IVA de los hidrocarburos, comunica al comisionista de que el grupo liderado por Claudio Rivas Ruiz-Capillas le iba encargar que acelerara los permisos, y que le "pagarían por ello y en efectivo" porque estaba "muy bien relacionado". E incluso, si la reunión "salía bien", podrían "trabajar juntos".

"He insistido en que fueras tú, porque para que el dinero se lo lleve otro, te lo llevas tú. Tú tienes la reunión y ya ves si puedes hacer lo que te van a proponer. Porque si aceptas te pagarán". completó Leonor González Pano, a la que Aldama responde de forma optimista: "Ok, lo tengo muy fácil jajajajajjaja, tendría que ver cuánto pagan para ver si interesa mover todo".

Extracto del sumario en el que aparecen José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre. / EPE / GC

Leonor González Pano insistió en ayudar a Aldama: "Pues te puedo decir que te pagan muy muy muy bien. Se ha hablado de algo más que uno de los anticipos de mi madre. Y mira, antes de que se lo pueda llevar otro, te lo llevas tú. Y más con esta gente que no tienen problemas de poner el dinero encima de la mesa. No sé si finalmente será esa cantidad, supongo que es cuestión de que te lo cuenten. Pero te digo que esta gente problemas de pasta no tiene".

"El jefe de gabinete"

El 21 de diciembre de 2020, dos días antes del audio que encabeza esta información en el que Koldo le da instrucciones a Aldama para que se celebre la reunión en Industria, el exasesor de Transportes le pregunta al comisionista "a qué hora tiene que ir el jefe de gabinete". Y entonces Aldama responde: "Te digo después".

Y el mismo 23 de diciembre, cuando la trama sabía que la tan ansiada "reunión" en Industria se iba a producir, Leonor González Pano informa al conseguidor de que su madre, Carmen Pano, le iba a llamar esa tarde "para decirte cuándo te dan lo tuyo".

"Claudio es el que paga"

González Pano envió después a Aldama los datos de los asistentes, pero también de la matrícula del coche con el que acudirían al Ministerio de Industria. "Claudio se ha empeñado en llevar al técnico por si hacen algunas preguntas. Dice que quiere hacer las cosas bien y no hacer el ridículo. Como es el que paga...", completó la empresaria.

Claudio Rivas (d), socio de Aldama / Blanca Millez / EFE

También el 27 de diciembre, Leonor González Pano explica a Aldama que su madre, Carmen Pano, "en cuanto tenga lo que tiene que tener se va para tu oficina". Y Aldama informa a Koldo García que los responsables de la empresa Villafuel tenían intención de "montar una comercializadora". Ante la reticencia del exasesor para que cinco personas acudieran a la reunión por parte de la empresa el comisionista le explicó: "Quieren llevar al técnico por si preguntan cosas técnicas. Quieren hacerlo bien y están acojonados".

Mil millones de gracias. Os habéis portado increíble. Han salido alucinados. Claudio encantado. Uno de los comentarios ha sido que no se imagina el dinero que ha soltado para cosas como las de hoy y luego eran mentira. Están encantados contigo Leonor González Pano

Al día siguiente, el 28 de diciembre de 2020, Leonor González Pano se dirige a Aldama para darle "mil millones de gracias. Os habéis portado increíble. Han salido alucinados. Claudio encantado. Uno de los comentarios ha sido que no se imagina el dinero que ha soltado para cosas como las de hoy y luego eran mentira. Están encantados contigo y cómo está yendo todo. Eternamente agradecida, verás como las cosas van a ir mejor que bien", zanjó.

"Me alegro de que estén contentos"

"Me alegro de que estén contentos, por eso les dije que primero demostraba y luego ellos vieran si merecía o no", replicó Aldama, que continuó: "Y sí, por desgracia hay mucho vende humo que pide miles y miles de euros sin nada a cambio. Espero que con esta gente, si me hacen algo de caso, vayamos bien porque se pueden hacer muchas cosas, pero tienen que entender también que cada cosa la tendremos que hablar y en alguna lo mismo nos interesa estar como lo de Canarias. Y luego a ver si patrocinan al club [Zamora CF] como dijeron y lo subimos a Segunda A jajajajaja".

Carmen Pano y Leonor González Pano declaran como investigadas en el 'caso Hidrocarburos'. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Un informe que la UCO remitió al juez del caso Koldo, Ismael Moreno, concluye que "entre los días 24 y 28 de diciembre de 2020 se gestó una entrevista ante el Director de Gabinete del Ministerio de Industria a la que acudirían Claudio Rivas Ruiz-Capillas, Carmen Pano y tres personas más. Esta entrevista, que finalmente tendría lugar el 14 de enero de 2021, fue promovida y orquestada por Aldama, quien les puso en manos de Koldo García para que fueran recibidos por el referido Director de Gabinete", Juan Ignacio Díaz Bidart, quien reconoció haber participado en la reunión en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo.

Sin embargo, en otro mensaje se explica que las gestiones que realizó la trama en el Ministerio de Industria no consiguieron el objetivo, porque se equivocaron de 'ventanilla', porque para obtener la licencia tendrían que haber acudido al Ministerio de Transición Ecológica. Según Aldama lograron solventar ese problema gracias a que "el padrino manda", sin señalar el nombre de ninguna persona en concreto.

Marc Isaac Pons

Unos meses más tarde, en julio de 2021, Koldo García se dirigió a Marc Isaac Pons, jefe de Gabinete del ministerio en ese momento. En su mensaje Koldo García dice: "Muy buenas., ¿te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud?". Previamente, le había remitido un pdf con el número de registro de la solicitud planteada por Villafuel.

En los mensajes aportados por la UCO al sumario de hidrocarburos que instruye el juez Pedraz no consta que Pons respondiera algo, pero sí queda reflejado el interés que el comisionista Víctor de Aldama mostraba con la operación. Es él quien le envía el contacto de Rivas, al que tiene identificado en sus contactos como "Claudio Gasolineras Restaurantes", a Koldo García.

Víctor de Aldama y Claudio Rivas / UCO de la Guardia Civil

Sin embargo, para la trama fue suficiente, y como dice Leonor González Pano, los integrantes de la presunta trama "cumplieron" con su parte. Aldama explicó que había conseguido "algo que no se esperaban". "Con esta gente vas/vais a poder hacer muchas cosas porque son muy serios, y Claudio cumple lo que dice. Están encantados contigo. Mi madre no me ha preguntado pero sí me la ha tirado, porque como yo no he dicho para quién trabajas. Pues no se esperaban todo esto", completó esta empresaria.

"Mi madre lo saca de su cuenta"

El 28 de diciembre de 2020 Carmen Pano envía un mensaje a Aldama en el que tras disculparse por molestarle de nuevo, dice: "Faltan 10 que te lo traigo el miércoles, que los cambié porque era todo en 20". Y unos días después, el 3 de enero de 2021, Leonor González Pano le asegura que le iban a llevar dinero: "Me dice mi madre que lo saca de su cuenta y te lo lleva. Que no te preocupes. Que cuentes con ello. Que a ella luego se lo dan".

Sin embargo, pese a que Aldama había prometido a otra persona que le iba a dar una parte de los fondos, el comisionista le transmite a González Pano que puede esperar: "Que no pasa nada, de verdad, si tuviera una urgencia se lo decía, pero no la hay, sólo era por no darle más largas, pero que por unos días no pasa nada".

Mensajes a Ábalos sobre el chalet

Y en medio de esta negociación, la UCO de la Guardia Civil constata que Koldo García mantiene un intercambio de mensajes con su antiguo jefe en el Ministerio de Transportes, José Luis Ábalos. Y todos ellos referentes a la venta del chalet de La Alcaidesa, en Cádiz. Ante una reticencia inicial del exministro, Koldo García le explica que el inmueble "es muy grande", pero que con todo lo que hay por ahí y te van a mandar puede quedar a tu gusto", dice el mensaje de 27 de diciembre de 2020.

Y tres días después Koldo García y Ábalos se envían fotos de viviendas en Algeciras: "Es una pasada", dice Koldo sobre una de ellas, quien envía a Aldama el 13 de enero de 2021 el mismo enlace del chalé de La Alcaidesa. Aldama informa a Koldo de que debían abonar 6.000 euros para la reserva del inmueble, y le pasa los contactos de "Claudio" y de "Katy Cortés", la ciudadana venezolana que trabaja en la empresa Suelopetrol que se encargó inicialmente de la compra del chalet, valorado en medio millón de euros.

Y como colofón, el 27 de junio de 2021 Ábalos reclamó a Koldo García que "respecto de la casa de Cádiz" necesitaba "la escritura de la hipoteca" y el "contrato de arrendamiento con opción de compraventa". Pero su salida del Gobierno y de la secretaría de Organización del PSOE en julio de 2021 frustró esta operación.

Ábalos lo niega

En sus declaraciones judiciales Ábalos ha negado el cobro de comisiones y de prebendas. Lo único que admitió fue la participación de Koldo García en la gestión de los alquileres del chalé de Cádiz y del apartamento la plaza de España de Madrid que ocupó Jésica Rodríguez, que fue su pareja. Ahora, tras conocer los mensajes, también se sabe que su antiguo asesor también habría participado en el alquiler de la vivienda del exministro en Rivas-Vaciamadrid.

El último mensaje incluido en el sumario sobre la licencia a Villafuel se produce el 30 de noviembre de 2021. Y en él el empresario Claudio Rivas Ruiz-Capillas, supuesto socio de Víctor de Aldama en el fraude en el negocio de los hidrocarburos, asegura al comisionista que un alto funcionario del Ministerio de Industria le había advertido de que si quería obtener una licencia para convertirse en operador de productos petrolíferos al por mayor en España, el que fuera asesor en el Ministerio de Transportes Koldo García Izaguirre "debía quitarse del medio en el Ministerio". Finalmente, obtuvo la licencia, que fue suspendida de forma definitiva por Transición Ecológica.