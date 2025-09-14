Directo | Sánchez y Montero comparten acto este domingo de inicio de un curso político que será electoral en Andalucía

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, protagonizarán en Málaga este domingo un acto conjunto que supone el inicio por parte de los socialistas de un curso político que desembocará en 2026 en un año electoral en Andalucía, ya que los comicios autonómicos deberían celebrarse en junio de 2026, de agotarse la legislatura, cuatro años después de los anteriores.

Sánchez y Montero celebrarán a las 11.00 horas en el Pabellón de Deportes de la Universidad de Málaga este acto político que tiene como lema 'El cambio en marcha', que el PSOE andaluz enarbola ante la cita electoral de 2026.

Montero es formalmente desde junio la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía ante unas elecciones aún sin fecha, aun cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en el Pleno del Parlamento situara su celebración en junio de 2026, justamente a los cuatro años de la cita electoral de 2022.

Otra hipótesis sobre la fecha de las andaluzas sería su acomodo en la próxima primavera y coincidiría así en año con los comicios también pendientes de celebrarse en Castilla y León, cuyos ciudadanos acudieron por última vez a las urnas para una cita autonómica en febrero de 2022.

Estaba previsto que el PSOE celebrase entre los días 12 y 14 de este mes de septiembre una convención federal en León con la participación de Pedro Sánchez, si bien dicha cita se ha pospuesto debido a los incendios que se registraron en Castilla y León recientemente durante este verano.

También tenía previsto el PSOE celebrar en Sevilla su reunión del Comité Federal del 5 de julio, que, no obstante, se acabó llevando a cabo en la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid, y que vino precedido de la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización por su presunta vinculación con el conocido como 'caso Koldo', por el que el exdirigente socialista se encuentra en prisión provisional desde el pasado 30 de junio.

En modo campaña

El PSOE-A ha señalado en el reinicio del curso político en septiembre que activaba el "modo campaña" para presentar su "alternativa" en las elecciones andaluzas y en ese pistoletazo de salida se enmarcó la reunión de la Interparlamentaria de los socialistas andaluces que Montero encabezó el día 5 en Montilla (Córdoba).

La también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda mantiene mientras tanto estos cargos en el Ejecutivo y defiende que desde ahí trabaja por Andalucía, y entiende que puede compaginar con sus responsabilidades al frente del PSOE andaluz mientras no estén convocadas las elecciones autonómicas, como reiteradamente defiende ante los medios de comunicación.

Así lo hizo este viernes en Cádiz cuando ha apelado a que "no somos conscientes de lo que significa que en el Gobierno de España haya una andaluza al frente del Ministerio de Hacienda", así como que "no dudarán de que siempre que ponemos en marcha una iniciativa tiene una mirada también netamente andaluza", que ha concretado en el hecho de que Andalucía es "la comunidad autónoma que más se beneficia" de la condonación de deuda.

Andalucía ha sido durante la mayor parte de la historia de su autonomía un bastión electoral para el PSOE-A, que gobernó la Junta entre 1982 y enero de 2019, cuando los socialistas, entonces liderados en la comunidad por Susana Díaz, salieron por primera vez del Ejecutivo autonómico pese a haber ganado en votos y escaños las elecciones al Parlamento que se habían celebrado en diciembre de 2018, y merced a los acuerdos que el PP-A selló con Ciudadanos, por un lado, y con Vox, por otro, para investir a Juanma Moreno como presidente del Ejecutivo andaluz.

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta y ministra, María Jesús Montero, y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de febrero en el XV Congreso Regional del PSOE andaluz. / Europa Press

Como comunidad autónoma más poblada de España constituye un foco de interés para los principales partidos políticos. Pedro Sánchez, de hecho, ha protagonizado en esta región actos de apertura del curso político en septiembre de los años 2022 --en Sevilla-- y 2023, en aquella ocasión también en Málaga.

Sánchez se encargó de clausurar el XV Congreso Regional que el PSOE-A celebró en febrero en Armilla (Granada), que sirvió para ratificar la renovación de la dirección de la federación andaluza con María Jesús Montero al frente como secretaria general, y tomando el relevo en dicho cargo del actual portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas.