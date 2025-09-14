EXTREMADURA.-Gallardo asegura que el PSOE seguirá trabajando para que "se haga realidad" la reducción de la jornada laboral

BADAJOZ, 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha defendido este miércoles la reducción de la jornada laboral en una concentración celebrada en Badajoz, donde ha recordado que los socialistas abogarán "siempre" por la implementación y mejora de los derechos de los trabajadores.

En declaraciones a los medios, Gallardo ha explicado que este miércoles acompañan a los sindicatos CCOO y UGT en Extremadura en una reivindicación en la que el PSOE "está y ha estado siempre", como es la dirigida a mejorar e implementar los derechos de los trabajadores, en un día en el que PP y Vox van a votar en contra de la reducción de la jornada laboral y "unir sus fuerzas" para no ampliar los derechos de los trabajadores.

"Por eso estamos aquí, para reclamar la política útil, para reclamar la política que sirve a los ciudadanos y, sobre todo, que dignifica el trabajo", ha resaltado, para ahondar en que el Partido Popular "siempre ha dicho no a los grandes avances" y dijo "no" a la reforma laboral que ha posibilitado la estabilidad laboral de "cientos" de trabajadores en nuestro país, o también a la subida de las pensiones que ha permitido "dignificar" la vida de nuestros mayores.

Y es que "siempre ha dicho no", ha continuado, porque cuando se ha tenido que aumentar también el salario mínimo interprofesional "se han puesto en contra"; y "ahora nuevamente" y cuando se trata de aprobar una ley que reduzca la jornada laboral y que permita una mayor calidad de vida para los trabajadores "vuelven a decir que no".

Para Gallardo, "van a tener que dar muchas explicaciones" porque "normalmente" dicen una cosa y hacen "la contraria", puesto que hablan de la defensa de los españoles pero, cuando se trata de dar derechos a los mismos, "siempre acaban votando en contra".

De este modo, ha indicado que los socialistas acuden a esta concentración para reclamar la ampliación de los derechos y trasladar que, para el PSOE, "hoy no se termina lo relacionado con la reducción de la jornada laboral", sino que desde van a seguir trabajando independientemente de la votación de este miércoles "para que se haga realidad ese nuevo derecho que signifique un pilar nuevo en el Estado de Bienestar en nuestro país".

Preguntado por el papel de Junts ante el hecho de que este miércoles en el Congreso se debaten y votan las tres enmiendas a la totalidad de Vox, Junts y PP al proyecto de ley para reducir la jornada hasta las 37,5 horas, Miguel Ángel Gallardo ha tachado de "muy curioso" que "cada vez que se trata de ir contra los españoles las derechas se ponen de acuerdo y el independentismo, con el Partido Popular, se pone de acuerdo".

De este modo, esos acuerdos a los que "nos tienen acostumbrados" PP y Vox con el independentismo catalán "siempre van en contra del derecho de todos, no solamente de los catalanes sino del conjunto de los españoles".

TRANSPORTE ESCOLAR

Por otro lado y preguntado por las rutas del transporte escolar en la región, Miguel Ángel Gallardo ha considerado que lo que se está viviendo estos días "es algo inaudito" y que si la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, no ha cesado "aún" a la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, es "precisamente" porque se tendría que cesar a sí misma.

Para Gallardo, lo que viven este miércoles 7.000 familias en el mundo rural, "ese mundo al que dice defender en los discursos" Guardiola "pero que luego ataca con políticas como las que estamos viviendo", "es una verdadera vergüenza".

Asimismo y ante los hechos sucedidos este martes, "después de amenazar a las empresas extremeñas que se dedican al transporte escolar no solamente con llevarla a los juzgados, sino por la vía penal", que "in extremis" se tenga que reunir la presidenta con ellos y que saquen una licitación "solo con unas horas para poder licitar", ha sostenido que "es consecuencia de la incompetencia mayor que ha visto esta región" y "una más de las que nos tienen acostumbrados.

Finalmente, ha reclamado a Guardiola que "deje a un lado la soberbia", que se siente, que negocie y que llegue a un acuerdo que posibilite que esas 7.000 familias que este miércoles no saben, 24 horas antes del inicio del curso escolar, si sus hijos van a poder ir a estudiar, "tengan la tranquilidad de poder hacerlo para que el sistema educativo en nuestra región sea en igualdad tanto en una población grande como en un pueblo".