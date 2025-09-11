La Fiscalía apoya el recurso de Begoña Gómez contra la entrega de sus correos. "¿Qué estamos buscando?"

El fiscal de Madrid José Manuel San Baldomero apoya mediante un escrito de cuatro páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez contra la reclamación realizada por el juez que la investiga, Juan Carlos Peinado, para que desde Moncloa se le remita "copia de los correos electrónicos recibidos y enviados" desde la cuenta asignada a Begoña Gómez desde el 11 de julio de 2018" para que sean analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Estamos, sin duda una decisión absolutamente desmesurada en su alcance pretendido", considera el Ministerio Público, que reprocha al titular del Juzgado de Instrucción número 41 que reclame todos los correos electrónicos enviados y recibidos a lo largo de más de siete años "sin filtro de búsqueda, o sin relación determinada a indagar; ni acotamiento temporal ninguno", a lo que se suma la falta de motivación.

Juan Carlos Peinado, juez, en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla / José Luis Roca

"¿Qué estamos buscando con la adopción de esta medida? No podemos estar de acuerdo, ya que se están vulnerando derechos fundamentales y la propia ley procesal penal" abunda el escrito, que tiene fecha del pasado martes, un día después de la presentación de los recursos por el abogado de la esposa del presidente del Gobierno.

Afecta a su intimidad

Para el fiscal, y en esto coincide con lo argumentado en su recurso por la defensa de Begoña Gómez, la medida afecta "indudablemente" a "la intimidad y al secreto de las comunicaciones, y en definitiva al derecho al entorno virtual" de la esposa de Pedro Sánchez. "Es decir, se ven afectados derechos fundamentales constitucionalmente protegidos", apunta.

Incide también en lo irregular de que una reclamación como ésta se adopte por providencia, y recuerda que la propia Audiencia de Madrid ya ha avisado en ocasiones anteriores al juez Peinado de que determinadas decisiones deben dictarse a través de auto. En todo caso, las críticas de la Fiscalía se centran en que la decisión de Peinado "adolece de la más elemental motivación" y recalca que para acordar una diligencia de este tipo "es preciso" explicar por qué se adopta y con qué finalidad.

En este caso, considera que "la ausencia de análisis de todos los principios es evidente, pues no se realiza análisis ni de la especialidad, idoneidad, ni de la excepcionalidad, ni la necesidad", de la medida que se acuerda. Y pregunta: "¿Es proporcional atendiendo a los principios y criterios expuestos recabar y analizar todos los correos electrónicos enviados y recibidos? ¿Todos? ¿Todos los correos están relacionados con el delito investigado? (...) ¿Qué estamos buscando con la adopción de esta medida".

Reclamación a Transparencia

La Fiscalía también se refiere en su escrito a la aportación por la acusación popular de determinada documentación sobre una solicitud al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la razón de atribución de un correo corporativo oficial en Moncloa a Begoña Gómez, junto con la reclamación sobre si ejerce o no algún cargo público, y sobre los precedentes previos de anteriores esposas de presidentes del Ejecutivo.

Si bien es cierto que se trata de un correo corporativo de carácter público oficial y no ostentando Begoña Gómez ningún cargo público existiría según la Fiscalía "una mínima expectativa de privacidad razonable en su uso y contenidos; por lo que sería precisa en nuestra opinión, autorización judicial, y esta debería contener una motivación adecuada y acorde con las disposiciones legales y la injerencia pretendida, puesta en relación con la gravedad de los hechos en cuestión, exteriorizando los indicios relativos al presunto delito cometido y su nexo con la persona afectada", agregan. Esto es algo que tampoco sucede en la providencia recurrida, recuerda San Baldomero.