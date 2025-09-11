El CIS publica su primera encuesta del curso político, realizada tras la ola de incendios de agosto

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mostrará este jueves el primer termómetro electoral del nuevo curso político con la publicación, a las 12.30 horas, de su barómetro de septiembre. Será la primera encuesta elaborada tras las vacaciones y después de la ola de incendios forestales que asolaron media España en agosto. Unos fuegos que también fueron objeto de confrontación entre el Gobierno y la oposición. El sondeo reflejará el primer impacto de esa estrategia en un tablero que, antes del paréntesis, mostraba en empate técnico a PSOE y PP, siempre según el CIS.

En el barómetro de julio, el PSOE sufrió su mayor descalabro en las encuestas del centro que dirige el sociólogo socialista José Félix Tezanos, pues perdió más de siete puntos en un mes y su estimación de voto se quedó en un 27%. Si no fue superado por el PP fue porque los populares también perdieron, en su caso ocho décimas, y se anotaron un 26,5%. La distancia entre los dos grandes partidos fue de solo medio punto a favor de los socialistas, lo que se considera un empate técnico ya que es inferior al margen de error del propio sondeo.

Vox, disparado

El partido que se disparó en el barómetro de julio, otra vez, fue Vox, que marcó récord llegando a una estimación de voto del 18,9%, mientras que Sumar se quedo en el 7,8%, con Podemos a poco más de tres puntos (4,4%). Desde entonces, el Gobierno perdió un decreto ley a finales de julio por falta de apoyos y una cadena de los incendios forestales arrasaron casi 400.000 hectáreas en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Madrid, entre otras zonas de España, mientras los partidos políticos se cruzaban reproches y acusaciones.

El trabajo de campo del barómetro habrá recogido la repercusión de la entrevista del presidente Pedro Sánchez en TVE, la primera que concedía a una televisión en el último año y con la que abría el curso político. También pueden tener incidencia en la encuesta la escalada bélica de Israel en Gaza, un tema por el que el CIS suele preguntar cada mes, junto con la guerra en Ucrania. No obstante, el barómetro no recogerá los efectos de las últimas medidas del Gobierno contra Israel, ni el fracaso en el Congreso de la reducción de la jornada laboral.