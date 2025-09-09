Audiencia Nacional
Unos whatsapps descubiertos por la UCO evidencian que Koldo mantuvo relación con la vicepresidenta de Venezuela incluso fuera del Gobierno
Los mensajes, que forman parte del sumario del caso Villafuel por fraude de hidrocarburos, demuestran que contactos continuaron después de la visita de Delcy Rodríguez a Barajas
Los casos de corrupción suelen estar conectados entre sí. En la investigación por el fraude de hidrocarburos en el que se investiga al comisionista Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional se han encontrado unos whatsapp en los que se comprueba que la relación entre Koldo García, entonces asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, continuó después de su visita a España del 20 de enero de 2020.
En los whatsapps incorporados al sumario que instruye el juez Santiago Pedraz sobre el fraude de hidrocarburos al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO constan mensajes del 3 de octubre de 2021, una fecha posterior a la salida de José Luis Ábalos del Gobierno. "Buenas vicepresidenta, perdón que le moleste, soy Koldo", se puede leer en uno de estos mensajes.
Suscríbete para seguir leyendo
- «El pueblo es más cómodo pero ya no nos vemos en un piso»
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- 130 años como monumento nacional
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Las Rías Baixas sueñan con los Óscar de la mano de «Romería»