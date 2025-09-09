Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno se aferra a la “inocencia” del fiscal general tras la apertura de juicio oral: "Siempre ha defendido la verdad"

El Ejecutivo evita poner en duda la instrucción después del choque generado con parte de la judicatura tras cuestionar que hay algunos “jueces haciendo política”

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; la ministra Portavoz, Pilar Alegría y la ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Ministerio de Sanidad ha llevado al Consejo de Ministros la ley antitabaco, aunque, por el momento, el texto no incluye el empaquetado genérico por una falta de acuerdo en el Gobierno de coalición. La ley antitabaco prohibirá vapear en los mismos espacios que fumar, equiparando así la regulación de cigarrillos electrónicos y tabaco calentado a la del tabaco tradicional. 09 SEPTIEMBRE 2025 Carlos Luján / Europa Press 09/09/2025. JOSÉ MANUEL ALBARES;MÓNICA GARCÍA;PILAR ALEGRÍA;Carlos Luján;category_code_new / Carlos Luján / Europa Press

La decisión del Supremo de abrir juicio oral contra el fiscal general por un delito de revelación de secretos entraba dentro de lo que Moncloa “ya daba por hecho”. Por tanto, el Gobierno mantiene inalterable la defensa de su continuidad en el cargo. Sin tiempo para leer el auto y casi al mismo tiempo que se hacía pública la decisión del juez Ángel Luis Hurtado, que coincidió con la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, desde el Ejecutivo han vuelto a destacar su “máxima confianza” en Álvaro García Ortiz.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, siguiendo por la línea ya marcada por Pedro Sánchez, se aferró a la defensa de su “inocencia”. “Siempre hemos sido conscientes que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito”, reiteró respecto al caso por el que indiciariamente habría facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico que el abogado del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había enviado al fiscal del caso que se seguía contra él. En este se admitía haber cometido dos delitos fiscales para evitar el juicio.

Lo que han evitado desde el Gobierno es poner en duda la instrucción, después del choque generado con parte de la judicatura tras cuestionar que hay algunos “jueces haciendo política”, en referencia a las causas que cercan al entorno del jefe del Ejecutivo. De este modo, se ha puesto a la misma altura el “máximo respeto a la resolución judicial” con la “confianza en el fiscal general.

