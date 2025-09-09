Feijóo asegura que la "limpieza" de España pasa por echar a Sánchez tras confirmar el TS que juzgará al fiscal general

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, no ha tardado en reaccionar a la confirmación de que el Tribunal Supremo (TS) juzgará finalmente por presunta revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En un mensaje en las redes sociales, el líder de la oposición señaló que "la degradación institucional a la que Pedro Sánchez somete a nuestro país es insoportable", y anunció que "si el PSOE no exige la dimisión de Álvaro García Ortiz le acompañará hasta el banquillo". Feijóo concluye su mensaje en X afirmando que "es evidente que la limpieza de este país pasa por cambiar al presidente del Gobierno. Y lo haremos".