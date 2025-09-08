Un juzgado de Madrid rechaza frenar la difusión de la entrevista a la exmujer de Ábalos

El Juzgado de Instrucción Número 18 de Madrid ha rechazado frenar la entrevista a Carolina Perles, expareja del exministro José Luis Ábalos, que tiene previsto emitirse la noche de este lunes en Telecinco.

Así lo ha asegurado el propio Ábalos en un mensaje que ha publicado en su cuenta en la red social 'X', en el que ha avisado que ya ha presentado un recurso de reforma subsidiario de apelación contra dicha decisión.

De igual forma, el exministro ha advertido de que estará "atento a las declaraciones y comentarios que puedan emitirse tanto en el documental 'El Precio de...' así como los posteriores, para valorar las correspondientes consecuencias judiciales".

El mensaje del exdirigente socialista tiene lugar después de que este lunes se diese a conocer que la juez María Luisa Prieto abrió diligencias previas el pasado viernes por un presunto delito contra el honor de Ábalos después de que el excargo socialista pidiese frenar la entrevista realizada a Perles.

Según consta en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, Ábalos había pedido que como medida cautelar se acordase prohibir la emisión de la entrevista o, en todo caso, que no se difundiera hasta que finalizase la investigación que se sigue en su contra en el Tribunal Supremo.

Asimismo, el exministro reclamó que se dictase una orden de alejamiento a los periodistas o personal del programa de Mediaset España o a "todos los medios en general y presuntos periodistas que están día y noche en la puerta" de su casa.

Este lunes, Ábalos ha defendido en su cuenta de 'X' que "las medidas cautelares o la necesidad de cautela no son un capricho" sino "herramientas que diseñó el legislador para mitigar o neutralizar los riesgos procesales".

Fuentes de Mediaset han confirmado a Europa Press que de momento la empresa no ha recibido ninguna notificación judicial al respecto.