Yolanda Díaz carga contra los jueces que rechazan al fiscal general en la apertura del año judicial: "Es una injerencia política"

Yolanda Díaz carga contra los jueces que han cuestionado la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el acto de apertura del año judicial. La vicepresidenta segunda ha salido en defensa del jefe de la Fiscalía procesado y ha avalado la tesis expresada por Pedro Sánchez sobre los jueces, asegurando que los magistrados que han criticado la asistencia del fiscal hacen "injerencia política""·

En una entrevista en RNE, la dirigente se refirió al papel de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del sector conservador, que han rechazado la asistencia de García Ortiz."Los magistrados y magistradas tienen que respetar la institucionalidad".

Preguntada por si estos jueces "hacen política", como afirmó Sánchez, la dirigente apuntó a que muchos de los jueces y magistrados "hacen un trabajo magnífico", pero aseguró que "como todo en la vida, hay jueces y juezas cuyas conductas son irregulares y manifiestan injerencia en la política. Está a la vista de todo el mundo", zanjó.

Sobre si el fiscal debería dimitir o ausentarse en el acto, la líder de Sumar en el Gobierno aseguró que "no es razonable este debate", para después salir en defensa de la presencia de García Ortiz en la apertura del año judicial, alegando que "representa la institucionalidad de nuestro país".

La vicepresidenta segunda del Gobierno aprovechó también para cargar contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de intentar "hackear" y "golpear" las instituciones, después de su plantón al acto en señal de protesta por la asistencia de García Ortiz. Algo que Díaz definió como un "espectáculo". La dirigente ha criticado que el PP "pida a un ministro de justicia que no presida el año judicial", aunque lo cierto es que los populares han lanzado esta petición al propio fiscal general, no al titular de Presidencia, Félix Bolaños.

Díaz centró gran parte de su discurso en atacar al PP, equiparándolo a Javier Milei, Donald Trump o Giorgia Meloni, asegurando que hay "una estrategia, que es destrozar las instituciones". "El PP está en esta tesis. Destrozarlo absolutamente todo", continuó, antes de asegurar que los populares están "hackeando las instituciones": " Cuando el PP se dirige al rey de España es que está dispuesto a todo", continuó, después de que Feijóo criticase la presencia de García Ortiz algo que a su juicio implica "someter al Rey a que presencie este un choque institucional".