Marlaska defiende el pacto de Estado ante el cambio climático, que Vox considera "una monumental chorrada"

Ha llegado el momento de ponerse de acuerdo ante una crisis climática que puede repetir o incluso multiplicar las dantescas escenas de este mes de agosto. "Mientras no la abordemos, la realidad del cambio climático, le guste a quien le guste, puede hacer que lo que antes ocurría cada 500 años ahora pase cada 15 años", ha advertido Fernando Grande-Marlaska. El ministro del Interior ha comparecido este jueves en el Congreso a petición propia. El objeto formal de la cita era explicar la gestión del Gobierno ante la oleada de incendios que se ha cebado con el noroeste de España este verano, pero el objetivo principal ha sido, en línea con Moncloa, defender la necesidad de un pacto de Estado ante el cambio climático.

Justifica esta necesidad, ha dicho el ministro, siniestros que "se ven redimensionados en duración, virulencia, frecuencia y complejidad por la emergencia climática". Marlaska cree que en este momento "la sociedad nos demanda consenso y compromiso". Lo ha dicho para justificar convocar a todo tipo de entidades para "seguir reforzando el sistema de Protección Civil" con el pacto de Estado.

"Que todos nos sentemos para hablar de ese pacto de Estado es una obligación y una necesidad", ha concluido el ministro. Pero ese pacto de Estado le parece a Vox una "monumental chorrada", en palabras de su portavoz en la Comisión de Interior del Congreso, Ignacio Gil Lázaro. La oposición más dura a la propuesta de pacto de Estado ha sido desplegada este jueves por la formación de ultraderecha, para la que el origen del problema está en que "el Estado autonómico no sirve, por caro, insolidario e ineficaz" y en que "España necesita un estado fuerte y eficiente".

Bmberos forestales protestan ante la sedel del Ministerio de Hacienda el pasado 3 de septiembre. / José Luis Roca

Antes, a lo largo de la sesión de la Comisión, le habían caído a Vox encima no pocas alusiones a su negacionismo y la ineficacia de sus consejeros autonómicos implicados en gestión del Medio Ambiente. Alguno de ellos, como el de Extremadura, Ignacio Higuero -que ha dimitido recientemente por falsificar su título- vinculado estrechamente al mundo de la caza, sustituido por un consejero del PP abogado de la Federación Extremeña de Caza... e intereses dinegéticos han promovido el grave incendio de los montes cacereños de Jarilla, ha recordado el portavoz de Sumar y dirigente comunista, Enrique Santiago.

Datos e imprecaciones

El día clave del catastrófico mes de agosto fue el 18, cuando 23 incendios llegaron al nivel de Situación Operativa 2 -aquella en la que los medios de la comunidad autónoma no alcanzan para controlar el fuego y se precisa ayuda exterior-, de los que 12 arrasaban bosque en Castilla y León, cinco en Galicia y tres en enclaves valiosísimos de Extremadura. Esa fecha clave llegó seis días después de que se declarase desde Interior la llamada Fase de Preemergencia.

Este recuento es parte de las cifras que ha desgranado Grande-Marlaska, y que construyen un retrato en mosaico del desastre: han sido 93 incenidos graves los comunicados al Centro de Coordinación de Emergencias (CENEM). De ellos, 59 alcanzaron la Situación Operativa 2. La tragedia obligó a 19 reuniones seguidas del Comité Estatal de Coordinación y Dirección mientras el CENEM sumaba comunicaciones con las autoridades y unidades implicadas en la extinción: han superado las 10.000 entre conversaciones telefónicas y correos.

Marlaska ha expresado en la comparecencia su "absoluta ratificación y confirmación" de la directora de Protección Civil, Virginia Barcones. La exigencia de su dimisión ha sido el eje de la posición defendida por el Partido Popular con su portavoz, la diputada orensana Ana Vázquez, que se ha mostrado especialmente afectada por el daño sufrido en su tierra.

Vázquez ha resumido en un eslogan, "España estaba en llamas y ustedes estaban en chanclas", el argumento popular de que el Ejecutivo solo tomó medidas después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con sus exigencias públicas de medios, "lo sacara a usted de su hamaca de Lanzarote", ha acusado Vázquez.

Por Esquerra, Francesc Marc-Álvaro ha lamentado el "espectáculo triste" de las invectivas de agosto entre políticos de la oposición y el Gobierno, que le parece "una absoluta falta de respeto a la ciudadanía".

Protagonismo de la UME

Ha contado Marlaska que este agosto la UME se ha activado en 43 ocasiones, en "la mayor activación de recursos de esta unidad en un perido de duración similar en toda su historia".

El portavoz de EH-Bildu, Mikel Otero, ha defendido la actuación de los técnicos en la tragedia de agosto, incluidos los de Castilla y León, "que son de primera división", pero ha lanzado una propuesta de reflexión: "Si todos los medios técnicos lo hacían bien, ¿cómo es que se han quemado 400.000 hectáreas?".

Otero ha pedido no alimentar "las majaderías de la ultraderecha" y ha lamentado que "el esquema de la UME" o "la senda de militarización de la protección civil" que llevaría a poner "los medios del Estado y las comunidades autónomas bajo manos militares y lógicas militares". Es su recelo ante la propuesta de creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias.

Junts ha expresado su inquietud por herramientas para "españolizar Catalunya", ha dicho la parlamentaria Marta Madrenas. En una línea paralela, el PNV, a través del diputado Mikel Legarda, ha advertido ante el proyecto que no consentirá que se rebase "el principio de subsidiareidad", o sea, el reparto de competencias vigente.