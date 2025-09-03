El Gobierno compromete una reunión entre Sánchez y Puigdemont sin concretar fecha ni lugar

El Gobierno sigue dejando en el aire el cuándo y el dónde de una hipotética reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, pero asegura que se producirá. Así lo ha reiterado este miércoles el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien reiteró que la voluntad de Pedro Sánchez es reunirse con el expresident de la Generalitat y líder de Junts. Lo que evitó fue concretar fechas o lugar. Además, descartó que el president de la Generalitat, Salvador Illa, llevase a su reunión de este martes en Bruselas con Puigdemont la carpeta de Presupuestos u otras leyes en tramitación parlamentaria para acelerar negociaciones. Bolaños quiso enmarcar el encuentro en un "paso más a la normalización política e institucional' y para abrir una etapa de "diálogo entre diferentes", mientras que otras fuentes del Ejecutivo se refieren a una cita protocolaria.

El encuentro no deja de allanar uno posterior de Sánchez con Puigdemont y en el Ejecutivo lo ven positiva para acercar posiciones de cara a arrancar una negociación de las cuentas públicas. Eso sí, estas conversaciones con Junts las liderará Hacienda, al menos en una primera fase.

En el Gobierno confían en que esta foto lime asperezas con Junts tras un final de curso abrupto y en un momento clave para arrancar con buena disposición las conversaciones para las cuentas públicas. El propio Pedro Sánchez celebró ya la noche del lunes que se produjese esta foto calificándola de "acertada" desde el punto de vista político. Durante su rueda de prensa de balance del curso político, Sánchez ya avanzó su intención de reunirse con "todos los interlocutores políticos", al ser preguntado por un encuentro con el líder de Junts. "Me reuniré con todos ellos para tratar estos temas y otros muchos", añadió aun sin precisar fecha ni lugar, al encontrarse todavía fuera de España el presidente de los posconvergentes.

La reunión entre Illa y Puigdemont se celebró a puerta cerrada y sin declaraciones a su salida, solo dos mensajes respectivos en redes sociales. Una "opacidad absoluta" que el presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha criticado en una entrevista en ‘esRadio’, en la que ha asegurado que se trató de un "intercambio" de peticiones entre Junts y los socialistas. Fernández ha alertado de que la cita supone el precedente de un "rearme" del independentismo con la complicidad de Illa: "Quien considere que hacerse una foto con este tío [Puigdemont] es normalización y pasar página, que venga y nos lo explique".

El encuentro también ha generado críticas por parte de ERC. El portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cargado contra el espacio posconvergente, pues considera que si hubiera sido un líder republicano el que hubiera protagonizado la escena del martes, habría habido "pollo". Rufián ha lanzado dos críticas: una, que Puigdemont se hubiera reunido antes con el abad de Montserrat, Manel Gasch, "que recibió al Rey en medio de protestas independentistas", en referencia a la visita que hizo Felipe VI en junio; y dos, que la cita con el president se haya hecho "sin ningún símbolo catalán en la sala". "Si ERC se reuniera en menos de 24 horas [con el Abad e Illa], el pollo que habría en el circuito mediático y digital convergente duraría siete días", ha escrito en X. Y ha rematado: "Madre mía qué cara".

La falta de insignias institucionales

En el despacho de la delegación del Govern en Bruselas, donde tuvo lugar la reunión, solo había una mesa y dos plantas. Una falta de símbolos institucionales que también ha merecido el reproche del líder del PPC, que reclamará, vía preguntas parlamentarias, explicaciones sobre el motivo por el cual "se retiraron las banderas oficiales en la reunión celebrada en un edificio oficial de la Generalitat".

Los populares, además, pedirán "transparencia" total respecto a este encuentro que tildan de "inadmisible y humillante", por lo que exigen saber el "coste total del viaje" a Bruselas, el "contenido" de la reunión y los "acuerdos adoptados". Para estos dos últimos puntos han solicitado ya la comparecencia de Illa en el Parlament, una petición que también ha hecho Vox.